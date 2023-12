Cómo reaccionó el campo ante la suba de retenciones a las exportaciones

Economía Aumentarán las retenciones a la soja y excluyen a veinte economías regionales

La Secretaría de Bioeconomía anunció un cambio en el esquema de derechos a la exportación tras dos reuniones intensas con la Mesa de Enlace y sectores de las economías regionales. En un anuncio por redes sociales, se comunicó la suba de de la alícuota del 31% al 33% para los subproductos de la soja y retenciones cero (0%) para algunos sectores como el lácteo y para el vitivinícola la disminución es una alícuota del 15% hasta el 8%.expresó que "la decisión de subir los derechos de exportación del 31% al 33%, que acaba de anunciar el Ministerio de Economía es una muy mala noticia para la economía del país". "La principal industria exportadora se verá castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar severamente el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja", expresaron.Por último, expresaron: "La industria siempre pidió igualdad tributaria y esos 2 puntos eran un reconocimiento de esa condición fiscal, que ahora el Gobierno rompe".A su vez,, dijo tras la segunda reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Economía: "Luego de haber conocido el proyecto que impulsaba un 15% de retenciones para el sector. En la misma escuchamos que, después de 4 días de trabajo, el proyecto de ley que enviarían al Congreso incluiría la excepción de este impuesto a una veintena de producciones y por pedido de las entidades, la revisión de otros más: el maíz pisingallo, cerdo, el tabaco, la forestación, el girasol, entre otros"."Celebramos que el diálogo con las nuevas autoridades económicas sea productivo, remarcando, como lo hicimos en la reunión de hoy, que las retenciones no son el camino que hay que recorrer"., expresó: "Entendemos que los comunicados que hubo del Ingeniero Vilela hoy, del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca van en el sentido correcto. Las economías que estaban afectadas por el aumento de las retenciones al 15% era totalmente sostenible para ese tipo de economías, tanto las regionales y básicamente el sector lácteo lo dejaba fuera de competitividad"."Así que creo que el diálogo que se ha elaborado con el secretario es un diálogo interesante y ha sido fructífero. Eso es lo importante cuando uno dialoga con los Gobiernos que los interlocutores acepten las propuestas y se pueda dialogar sobre las mismas", añadió.Por último,, participó de la reunión con el equipo de Luis Caputo y el Secretario de Agricultura, Fernando Vilella y expresó que se planteó que "algunas producciones no se tuvieron en cuenta es el caso del maní, girasol, entre otras"."Luego de la reunión de la semana pasada, pos-anuncios, quedamos que se iba a tratar en mesas técnicas pero se adelantó la presentación del DNU y del proyecto de ley que va al Congreso. No obstante esto, quedamos en presentar todos los números y la incidencia de cada producción, y que podían tenerlo en cuenta por ese 15% de os impuestos o derechos sobre las exportaciones (DEX)", agregó Lauciria.Para el representante de Coninagro, la Ley al Congreso autorizaría un "hasta", por lo que, el Ejecutivo puede bajar ese porcentaje. "Se necesitan dar los números que justifica esto y con que se cubre ese costo fiscal. Por otra parte, queda la instancia del Congreso, hablar con los legisladores. Y aquí también tienen que ver los Gobernadores", explicó."Sobre el final, en un apartado hablé con funcionarios de economía y transmití el problema lechería, que aún con 0% DEX, es inviable, por costo alimentación y alquileres valor soja, que lo tienen presente pero por ahora no tienen propuestas. También insistimos desde Coninagro con el tema vitivinícola pero parece que queda en 8%", cerró.A su turno,, dijo: "El gobierno ha reconocido que el aumento propuesto era irrisorio e injustificado, lo cual indica un reconocimiento de la necesidad de reconsiderar ciertas economías regionales que se veían muy afectadas". "Hay aún producciones específicas como el tabaco, el limón, el maní, la avicultura, porcinos y el girasol, que mantienen la alícuota anunciada, por lo que aún debemos sentarnos a dialogar para que también le quiten los derechos de exportación", amplió."De todos modos destacamos la importancia de mantener un canal de diálogo abierto. Estamos trabajando de manera colaborativa para abordar los problemas del sector agropecuario, lo cual es fundamental para encontrar soluciones sostenibles para las cadenas de producción", dijo y explicó que los derechos de exportación son solo uno de los problemas que enfrenta el sector agropecuario, "la materia tributaria e impositiva también son áreas de preocupación".dijo que una retención del 8%, "sigue siendo alto para la industria, y por ahí la mayor preocupación viene por el lado de que la devaluación se traspase rápidamente a precios domésticos y a costos en pesos, y termine neutralizando esa devaluación, con lo cual finalmente vas a tener un efecto neto negativo, sea del 15% o sea del 8% en este caso".Rada también enumeró otros problemas de la industria actual, como dificultad para el acceso a insumos importados como cartón, etiquetas, corchos, contraetiquetas, tintas.Otro punto importante es la heterogeneidad del sector, "no es lo mismo la exportación de vino fraccionado que por la exportación de graneles y la exportación de jugos de uva concentrados. En estos dos últimos casos, de granel y jugo de uva, los márgenes de beneficio son realmente muy bajos, con lo cual impacta relativamente más en esos productos que en el resto, que en el fraccionado. Y tampoco es lo mismo para una gran exportadora que para una pyme exportadora. La pyme exportadora sin duda que también va a sufrir más ese impacto". Fuente: (Ámbito)