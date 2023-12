UPCN se reunió con la ministra Berisso e instó a jerarquizar a los trabajadores

"Tuvimos puntos de acuerdo con la Ministra en relación a mejorar todo lo que significa la prestación de servicios y, fundamentalmente, jerarquizar a los trabajadores del Ministerio en general y de Comedores en particular", informó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez. Además, el Sindicato propuso dar continuidad a la Paritaria Sectorial. La Ministra se mostró interesada en mantener encuentros mensuales para "hacer una evaluación de los puntos que se van tratando y de los resultados que se van obteniendo".



"Dialogamos sobre cuestiones generales de los trabajadores vinculadas con el Ministerio y desde el Sindicato hicimos varias propuestas que tienen que ver con dar continuidad a algunas de las decisiones que se habían tomado y no se culminaron, por ejemplo, la Paritaria Sectorial, en la que tenemos que avanzar en el Reglamento del personal de Comedores", expuso Domínguez tras mantener este lunes un encuentro con la Ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso.



De la audiencia participaron, además de la Secretaria Adjunta, la Secretaria Gremial de UPCN, Cristina Melgarejo, y todos los integrantes de la comisión directiva que representan al Sindicato en el Ministerio: Fabián Ludi, Mario Moschen, Cecilia Valli, Ana Cardozo y Gladis Comas.

"Hablamos del sistema de ingreso y del acuerdo paritario referido a un listado de postulantes, para comenzar a funcionar con una nueva metodología", dijo la Secretaria Adjunta al hacer mención a otros temas que se trataron en este primer encuentro. Y continuó: "Abordamos también la capacitación y las perspectivas respecto a cómo encarar el trabajo en el sector para mejorarlo".



"La reunión fue positiva", afirmó la dirigente gremial y subrayó que "en todo momento se instó a mantener el diálogo". Del mismo modo destacó: "Tuvimos puntos de acuerdo con la Ministra en relación a mejorar todo lo que significa la prestación de servicios y, fundamentalmente, jerarquizar a los trabajadores del Ministerio en general y de Comedores en particular, que es el área más grande que tiene esta cartera".



Respecto de la Paritaria Sectorial de Comedores, Berisso "tomó conocimiento y coincidió en que el Reglamento no sólo debe contener obligaciones sino también derechos", comentó Domínguez.

Resaltó también que a la Ministra "le interesó poder mantener reuniones mensuales que nos permitan hacer una evaluación de los puntos que se van tratando y de los resultados que se van obteniendo". Si bien señaló que "quizás esto no se pueda hacer en lo inmediato porque viene el receso y el asueto", enfatizó que "hay predisposición para poder lograr encuentros periódicos".



Convenio 190

Durante la audiencia, UPCN solicitó que "ante situaciones conflictivas se intervenga rápidamente para lograr una solución". En ese marco, se abordó "la implementación del Convenio 190 y de la Ley provincial 11.120, que adhiere a la Ley nacional que establece mecanismos para generar ambientes libres de violencia laboral, con perspectiva de género".



Al respecto, Domínguez expuso que "el clima social y las preocupaciones que se dan fundamentalmente en torno a lo económico, muchas veces hace que esos problemas se lleven a los lugares de trabajo" y esto requiere que se busque "conciliar las distintas partes para que no haya un clima de trabajo desfavorable. Por eso se habló fundamentalmente de buscar la prevención en ese punto".



Tras adelantar a la Ministra la intención del Sindicato de ponerse en contacto en los próximos días con funcionarios del área, Domínguez sostuvo: "Esta fue una más de las reuniones que UPCN mantiene con funcionarios de la nueva gestión provincial".