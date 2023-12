Roncaglia anunció cambios en área de Defensa Civil: “No heredamos ni una chapa”

Sociedad Cayeron 80 mm en cuatro horas en Basavilbaso y se interrumpió el tránsito

"Sin afectar otros, protestar es un derecho constitucional"

Foto: Archivo.-

Luego de una reunión de gabinete de ministros, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, Néstor Roncaglia fue el encargado de anunciar que “se está armando un equipo de trabajo, una gestión del riesgo climático, de catástrofes y de protección civil para cuidar la vida de los entrerrianos y su patrimonio”. La medida se proclama ante los eventos climáticos que afectaron a varias localidades entrerrianas, como Concordia, Gualeguaychú y Villaguay.el ministro de Justicia y Seguridad.“Nuestro objetivo de gobierno es estar donde la gente nos necesita”, sentenció al remarcar el trabajo coordinado con Policía, Bomberos, Ejército, Defensa Civil, los intendentes de todos los municipios, “sin importar el color político”, y los otros actores del Estado, como Acción Social, Salud y Producción. “Cuando los recursos son escasos, tenemos que unir esfuerzos y trabajar todos juntos”, sentenció.Punto aparte, el ex jefe de la Policía Federal remarcó que la protesta para peticionar "es un derecho constitucional, pero hay otros como el libre tránsito y trabajar, por lo que el derecho de uno no puede poner en riesgo los de otro", y aclaró que si en su provincia las manifestaciones se hacen "en el marco de una convivencia pacífica, no habrá inconvenientes".Al ser consultado por el protocolo sobre las protestas que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el funcionario provincial consideró que fue una "expresión a las manifestaciones que se dan en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA (Área Metropolitana Buenos AIres)".En ese sentido, dijo que el Gobierno entrerriano "respeta la Constitución Nacional y la Provincial", y convocó al "diálogo y a ponerse de acuerdo, que es lo más importante".En Entre Ríos, "no se puede cortar una ruta o pintar las paredes, pero sí manifestarse en el marco de una convivencia pacífica", añadió Roncaglia, y explicó que, en esos casos, "no habrá inconvenientes"."Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias", dijo la ministra nacional días atrás, al presentar el esquema de respuesta a manifestaciones.El protocolo fue rechazado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y sectores de izquierda, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura instó a que se revea y Madres de Plaza de Mayo lo calificó de "violento, inconstitucional y fascista".Por otro lado, el ministro entrerriano sostuvo que la Policía de Entre Ríos "es una buena policía", aunque trabajarán con las nuevas autoridades para que la fuerza de seguridad "se actualice a estos nuevos tiempos, con mejores resultados".En conferencia de prensa, Roncaglia explicó este mediodía que la Policía "es sinónimo de Estado, tiene que estar presente al lado del vecino", y aseguró que también trabajar para combatir delitos como "cibercrimen, pedofilia, narcotráfico y narcomenudeo".