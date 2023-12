Fernández le pidió a Milei “socorrer a las familias” afectadas por el temporal

Con enorme pesar, envío mis condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas del tornado que azotó a Bahía Blanca.



El Estado Nacional, a través del gobierno, debe socorrer a esas familias y a todos aquellos que se han visto afectados con tan tremendo temporal. — Alberto Fernández (@alferdez) December 17, 2023

El ex mandatario Alberto Fernández le pidió al presidente Javier Milei “socorrer a las familias" afectadas por el temporal que dejó 13 muertos en Bahía Blanca.“Con enorme pesar, envío mis condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas del tornado que azotó a Bahía Blanca", expresó el ex jefe de Estado.En su cuenta de la red social X, el ex presidente agregó: "El Estado Nacional, a través del Gobierno, debe socorrer a esas familias y a todos aquellos que se han visto afectados con tan tremendo temporal”.