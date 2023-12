Diputados espera la convocatoria a sesiones extraordinarias esta semana

La Cámara de Diputados aguarda que el Gobierno nacional convoque esta semana a sesiones extraordinarias y envíe el paquete de leyes que aspira a aprobar el oficialismo, que tiene como meta reducir el gasto y bajar el déficit fiscal.Mientras el Poder Ejecutivo define las iniciativas que mandará al Congreso, los bloques parlamentarios comenzaron a definir cuál será la postura que tendrán ante los proyectos que diseña el Gobierno para mejorar la recaudación tributaria.El PRO y la UCR respaldaron las primeras medidas para tender a bajar el gasto público y el déficit fiscal, mientras que Unión por la Patria (UxP) y el Frente de izquierda rechazaron las propuestas por considerar que "perjudicarán a la inmensa mayoría del pueblo argentino".Uno de los temas que estará en la agenda parlamentaria será una reforma del impuesto a las Ganancias, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el Gobierno no enviará un proyecto, sino que eso será materia estudio del Congreso y los gobernadores.En declaraciones al canal Todo Noticias, Caputo dijo que "las provincias son las más interesadas en que se dé vuelta" la medida impositiva y señaló que "habrá que ver si se restablece. Se está negociando, pero el Ejecutivo no va a proponer eso", indicó.La reforma del impuesto a las Ganancias fue aprobada en septiembre último y contempla que queden exentos de pagar ese tributo los trabajadores que perciben salarios equivalentes hasta 15 sueldos mínimo vital y móvil, una cifra que actualmente se ubica en unos 2 millones de pesos mensuales.Los gobernadores, en tanto, solicitan la implementación de medidas compensatorias debido a que esa reforma impositiva implicará una merma de sus recursos equivalente a un 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI).Sin embargo, tienen diferencias acerca de cómo mejorar sus recursos porque mientras los mandatarios provinciales de UxP piden aumentar la coparticipación del impuesto al Cheque a las provincias, los de Juntos por el Cambio (JxC) están de acuerdo en restablecer Ganancias.La definición de cómo quedará la iniciativa será el martes en la reunión que mantendrán el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los mandatarios provinciales.Otro punto que generará controversia en Diputados es el pedido de suspender la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios para que los aumentos que hoy se hacen por un mix de recaudación e inflación se otorguen a partir de un decreto del Poder Ejecutivo.La sanción de las leyes no será fácil para el oficialismo, porque en la Cámara de Diputados solo tiene una cuarentena de legisladores -entre propios y aliados- de los 129 que necesita para conformar el quórum y tener una mayoría que le garantice la aprobación de estas iniciativas.Ya era una misión difícil para el kirchnerismo cuando tenía 118 legisladores y para JxC, que llegó a tener 108 en 2017 cuando ganó en los comicios de medio término, con lo cual La Libertad Avanza (LLA) deberá tejer acuerdos si quiere avanzar en las iniciativas que propone el Ejecutivo.La LLA tendrá 37 votos propios -tiene que asumir la legisladora Mónica Ferreyra en reemplazo de la canciller Diana Mondino- más otros cinco aliados, entre los se encuentran los que representan a Avanza la Libertad, Buenos Aires Libre, Partido Demócrata, y Creo en Tucumán.Por ese motivo, para poder aprobar las iniciativas, deberá tejer acuerdos con el PRO -cuyo bloque es presidido por Cristian Ritondo- que tiene 37 diputados y respaldó en líneas generales la política instrumentada por el Gobierno para reducir el gasto y el déficit fiscal.También para alcanzar la mayoría tendrá que contar con el respaldo de los 34 legisladores de la UCR; los 5 cordobeses que responden a Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora y el bonaerense Florencio Randazzo; Cambio Federal, que tiene 9 y algunos de los 9 diputados provinciales de Innovación Federal.También podría sumar el respaldo de Producción y Trabajo encolumnado con el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, que tiene dos representantes, y Unión Mendocina con un integrante.El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitió que tendrá una difícil tarea para lograr la sanción de la leyes porque el cuerpo legislativo es el "más fragmentado de la historia".Sin embargo, señaló que "hay voluntad de apoyar las reformas económicas que plantea el Poder Ejecutivo porque todos saben que el camino que venía llevando adelante la Argentina es el que nos trajo hasta acá", evaluó.En ese contexto, será clave cómo quedan conformadas las principales comisiones que deberán considerar los proyectos. En la sesión preparatoria se definió que la distribución será por bloque y por el sistema D'Hont, con lo cual beneficia a UxP, que tendrá al menos el 40 por ciento de sus integrantes.Una de las primeras comisiones que se deberá conformar es Presupuesto y ahí el oficialismo tendrá que tener a todos sus aliados para contar con una mayoría que le permita emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones.En la actualidad esa comisión tiene 49 miembros y la presidencia está a cargo del oficialismo, pero debe reunir 25 legisladores para emitir un dictamen de mayoría, con lo cual serán clave los aliados.Otras dos de las comisiones son Legislación General y Asuntos Constitucionales, en especial si el Ejecutivo va a solicitar la delegación de facultades.Martín Menem no solo está centrado en la tarea de conseguir los respaldos para cuando se envíen los proyectos desde el Gobierno nacional, sino que ya avanzó en un ajuste del gasto en sintonía con la postura del Ejecutivo.Menem decidió suspender la pauta publicitaria de Diputados a los medios de comunicación, que el año pasado implicó una erogación de 1.700 millones de pesos."A partir de esta gestión no va a haber más pauta publicitaria y pasan a revisión todos los viajes al exterior que se venían haciendo para ver cuáles son realmente los que tienen alguna trascendencia importante para el Poder Legislativo y cuáles no", reiteró Menem en declaraciones a CNN.Y agregó que se inicia bajo su gestión "un proceso de revisión" en el organigrama de la Cámara para "ver dónde se puede achicar y recortar el gasto".