Luis Petri: “Vamos a prohibir el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas"

El ministro de Defensa, Luis Petri, adelantó prohibirá el uso del lenguaje inclusivo dentro de las Fuerzas Armadas, dado que “hay un vocabulario militar a cumplir”. Mientras, el Gobierno dispuso el monitoreo de la situación crítica que vive Bahía Blanca, con el temporal que dejó 13 muertos hasta el momento.La medida, según Petri, viene para "reodenar" la situación dentro de las Fuerzas Armadas, aclaró anoche, en el programa que conduce Mirtha Legrand y al que también concurrió otro miembro del Gabinete, como el vocero presidencial Manuel Adorni.En ese sentido, el ministro de Defensa habló sobre las primeras medidas en su cartera, a una semana de asumir el poder el presidente Javier Milei.Además del anuncio de un "protocolo antipiquetes", Luis Petri adelantó que elminará el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas. “No se corresponde con la disciplina que tiene que haber”, indicó el funcionario anoche.Además, el titular de Defensa dejó en claro que “hay un vocabulario militar a cumplir” dentro de ese organismo, en lo que respecta a la formación y los protocolos.En la noche con Mirtha Legrand, Petri además habló de la medida que el Gobierno implementó para el control de la protesta social. El ministro de Defensa, Luis Petri, y el vocero Presidencial, Manuel Adorni, coincidieron esta noche en afirmar que el gobierno del presidente Javier Milei "quiere que se empiece a cumplir la ley", al valorar protocolo sobre las protestas sociales que esta semana anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich."El protocolo antipiquetes es algo muy elevado y concreto. Queremos que se cumpla la ley, y eso no puede discutirse más. No debería haber violencia porque estamos ante un gobierno que recién empezó y la gente quiera que se cumpla la ley", señaló Adorni este sábado.En ese sentido, Petri indicó que "el protocolo que se anunció esta semana viene a poner las cosas en su lugar. No puede ser que el código penal sea en Argentina una sugerencia. La ley se tiene que cumplir", remarcó el dirigente del radicalismo mendocino.En cuanto a los aspectos de su cartera, Petri evaluó que la Defensa "está devastada" y aseguró que, durante años, las Fuerzas Armadas "fueron desprestigiadas y maltratadas" por la dirigencia política.Petri confirmó que uno de los objetivos de la política de Defensa es volver a contar con aviones de combate que "tengan capacidad supersónica", y aseguró que hay negociaciones en ese sentido con varios países para adquirir esas aeronaves.Petri también se pronunció en favor de cambiar el marco legal actual para que las Fuerzas Armadas puedan repeler una agresión que surja internamente."Tenemos que estar preparados para combatir al terrorismo y los ciberataques. Hay que darle a las Fuerzas Armadas un marco para que puedan actuar contra esas amenazas. Hasta hace poco, no podían honrar a sus muertos. Y también vamos a prohibir el lenguaje inclusivo para reforzar la disciplina", puntualizó Petri.