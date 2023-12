Renunció otro miembro de la Secretaría de Comunicación de Milei

La renuncia de Eduardo Roust

La comunicación de Javier Milei

"Amigos, colegas, compañeros.", expresó. Se trata de la segunda dimisión a una semana de su llegada al gobierno.Eduardo Roust, el subscretario de medios renunció el sábado también con un comunicado. "Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido", expresó en un comunicado a la prensa. Posteriormente, aclaró que lo comunicaba de manera informal ya que no había sido nombrado formalmente en ningún cargo.Roust explicó que "el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes" y agregó: "Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco 'inhumano' y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida".En la primera semana de trabajo, el equipo de comunicación de Javier Milei tuvo que encarar duros desafíos: mantener el alto perfil del presidente pese a que no realizó apariciones más que a través de un transmisión por redes sociales; coordinar un mensaje grabado para los anuncios económicos de Luis Caputo y escoger una conferencia para el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich; y garantizar la transmisión del plan de gobierno a través de conferencias matutinas del portavoz presidencial, Manuel Adorni.Precisamente, Adorni forma parte fundamental del organigrama de trabajo de Stettler, donde también se destacan dos figuras mediáticas en la gestión de redes sociales, un área clave de la comunicación de Javier Milei: Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, remarcó