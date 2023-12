Boca elige presidente: Riquelme llegó a La Bombonera y emitió su voto

Política Boca celebra elecciones históricas con Riquelme y Macri como protagonistas

Mauricio Macri no concurrirá a votar

Riquelme: "Vamos a ganar, no tengo dudas"

En esta oportunidad, lo hizo acompañado de una multitud de socios que lo apoyaron antes de ingresar al cuarto oscuro para emitir su voto.Mauricio Macri no votará en La Bombonera, según las primeras informaciones que llegan desde Boca.Si bien no emitió un comunicado oficial, el candidato a vicepresidente por la fórmula que comanda Andrés Ibarra no se hará presente.Hace unas horas, el expresidente publicó un mensaje en las redes sociales repudiando los insultos de los hinchas de Boca a Javier Milei.Juan Román Riquelme, candidato a presidente por el oficialismo en Boca Juniors, votó alrededor de las 15 horas acompañado por su hermano, Cristian, ante la conmoción y ovación de los socios allí presentes y, tras sufragar afirmó: "Queremos que voten todos los socios y superar a Barcelona que tiene el récord mundial. Vamos a ganar no tengo dudas".A su vez, respecto del proceso electoral que tuvo varias idas y vueltas judiciales, Riquelme aseveró: "la Cámara dio su veredicto y se pudo votar. Las carpas son una maravilla. Esto será una fiesta".