Boca celebra elecciones históricas con Riquelme y Macri como protagonistas

Política Brindaron detalles de cómo se desarrollarán las elecciones de Boca este domingo

Juan Román Riquelme o Andrés Ibarra serán confirmados como presidente de Boca Juniors esta noche, cuando se cierren los comicios que arrancarán a las 9 en la Bombonera y finalizarán a las 18 hasta el recuento final. Quien resulte electo, tomará las riendas de la institución hasta diciembre de 2027. Mientras el oficialismo apuesta a la figura del ídolo que realza los títulos logrados en sus cuatro años de gestión, el candidato de Mauricio Macri pretende retomar el poder como a fines de los 90 y principios de los 2000.Riquelme (45 años) estará acompañado en la fórmula por Jorge Amor Ameal (75), quien hasta hoy será presidente vigente. Román adelantó que dará a conocer el nombre del entrenador que se hará cargo del plantel en 2024 una vez definidos los comicios: aunque no hizo referencia al sucesor del interino Mariano Herrón, se supo que Diego Martínez presentó su renuncia en Huracán porque fue tentado por Boca y sería el elegido. Al mismo tiempo, flota en el aire la idea de que Carlos Bianchi se sume a la estructura deportiva de la institución, mientras que algunos refuerzos que podrían llegar de su mano son el chileno Arturo Vidal, Éver Banega, Rubén Botta y el venezolano Yeferson Soteldo. Riquelme prometió construir un hotel de concentración en el Predio de Boca si continúa su gestión.Román no quiso hacer promesas en vano a los hinchas y aseguró que se sentará a tomar mates con los vecinos frentistas, a los que invitará a la cancha para intentar convencerlos de que vendan sus propiedades y así poder avanzar con el proyecto prometido por Ameal hace cuatro años: tirar abajo la zona de palcos y terminar el anillo para agrandar el estadio de 57.000 a 80.000 espectadores. Independientemente de este Master Plan, desde el Departamento de Obras proyectan la construcción de un polo gastronómico en la Bombonera y también el levantamiento de un microestadio para 6 mil personas donde podrían jugar el básquet y el futsal con mejoras estructurales de la actual Bombonerita.Existen otras propuestas que el oficialismo le ofrecerá al socio en caso de perpetuarse en el poder. Entre las destacadas, figuran: 1) Lanzamiento de una App que reemplazará a la actual plataforma SoySocio y promete agilizar los trámites online; 2) Los vitalicios verán los partidos, de forma rotativa, desde el palco presidencial; 3) Sortearán 10 viajes por cada partido que Boca juegue de visitante en el exterior, en 2024, por Copa Sudamericana; y 4) La construcción de un nuevo Polideportivo para deportes amateurs.Y desde el espacio opositor también formularon algunas medidas para los asociados si son elegidos para gobernar: 1) Los vitalicios y socios menores de 65 años que lleven 30 años pagando la cuota, entrarán sin filtro a la cancha; 2) Los socios adherentes que lleven más de 10 años pagando cuota, no la abonarán más; 3) Los socios activos que son padres, podrán pasar a activos automáticamente a sus hijos; y 4) Los socios adherentes con más de 10 años de antigüedad ingresarán a la cancha, de forma rotativa, en un sector determinado.En la Bombonera, las urnas están listas y hoy por la noche se conocerán a las nuevas autoridades que gobernarán hasta 2027. Se esperan entre 40 mil y 50 mil socios para los comicios de hoy, lo que simbolizaría un nuevo récord para la institución y también superar una marca a nivel internacional: solamente Barcelona y Benfica concentraron más asociados para un acto electoral que Boca en 2019.