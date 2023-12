Riquelme cruzó a Macri a horas de las elecciones: “Nos quieren robar el club”

La espera llegó a su fin. Luego del litigio judicial que puso en vilo las elecciones en Boca, este domingo de 9 a 18 se celebrarán por fin los comicios en la Bombonera, donde las carpas están listas hace rato. A horas de que se deposite el primer sobre en una urna, Juan Román Riquelme habló en El Canal de Boca. "La gente es hincha de nuestro club, eso es lo más importante, y creo que por primera vez en muchísimo tiempo se dan cuenta de lo que está pasando. Eso nos tiene que poner muy contentos", comenzó diciendo.En sus primeras palabras, el candidato a presidente por el oficialismo le apuntó de lleno al binomio Andrés Ibarra-Mauricio Macri, aunque sin nombrar a ninugno: "A mí me da un poquito de felicidad de que la gente empiece a abrir los ojos de lo que son capaces y por el otro lado me da un poquito de rareza porque es el país que yo amo y pasan cosas que no viví nunca en 45 años".Los dardos siguieron, esta vez con nombre y apellido dada la última cautelar presentada por la oposición. "¿Cómo es el tema? Muy simple. Nosotros tuvimos un presidente en nuestro club durante ocho años que fue Daniel Angelici. En 2012 él, como corresponde, hizo las cosas bien en el sentido de firmar la cantidad de socios que agarró en 2012. Y cuando se ganan las elecciones en 2019 tiene que volver a firmar con cuánta cantidad de socios deja el club, que fueron 115 mil. Pasaron de sesentaypico a 115 mil. Aumentó en 51.473. Es decir, cuando hay papeles, cuando hay cosas firmadas, no hay discusión. Eso está firmado por el expresidente de nuestro club, el cual hizo las cosas correctamente", avisó.El descargo siguió: "Lo que no está correcto es lo de Ibarra y lo de Macri, que salgan en la tele a decir: 'Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Fue la comisión directiva anterior, no tenemos nada que ver con eso'. Durante 15 días: 'No tenemos nada que ver con eso'. Y resulta que hace tres días, ¿qué dijeron? 'Es verdad'...".Ante esto, Román lanzó: "Mañana va a ser un gran día. Para mí el club es como un hijo y no podemos permitir que estos señores sigan haciendo todo lo que están haciendo. Esto es mugre, mugre, no le busquemos otra palabra. Y lo de la jueza... No sé, claramente, o viven juntos, o comen todos los días... Esto es una película cómica. Por eso firman a la 1.40, ja".Y hubo más: "... Mañana es el día más importante de los 118 años que tiene nuestra historia. Vamos a ganar las elecciones y por mucho, porque entre todos tenemos que cuidar a nuestro club".Por último, se refirió a la versión de una posible suspensión de las elecciones que surgió en los últimos días. "Siempre tengo la ilusión de que la Justicia va a hacer lo que tiene que hacer... La Cámara lo demostró, la IGJ lo demostró... La jueza no. Eso preocupa, pero yo confío en la Justicia y gracias a Dios mañana vamos a vivir nuestra fiesta. Si sos socio activo tenés derecho a votar, no te lo pueden sacar. Hay que decirle a la oposición que el hincha tiene que hacer un esfuerzo muy grande todos los meses para pagar la cuota. No les importa nada", cerró.