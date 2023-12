Petri y Adorni afirmaron que el Gobierno "quiere empezar a cumplir la ley"

El vocero Presidencial, Manuel Adorni, participó del programa de Mirtha Legrand y señaló: "El protocolo antipiquetes es algo muy elevado y concreto. Queremos que se cumpla la ley, y eso no puede discutirse más. No debería haber violencia porque estamos ante un gobierno que recién empezó y la gente quiera que se cumpla la ley".



En ese sentido, el ministro de Defensa, Luis Petri, indicó que "300 personas le corten las calles a la gente".



"El protocolo que se anunció esta semana viene a poner las cosas en su lugar. No puede ser que el código penal sea en Argentina una sugerencia. La ley se tiene que cumplir", remarcó el dirigente del radicalismo mendocino.



Respecto de la suba sostenida de la inflación, Adorni sostuvo que el aumento constate de los precios es "un drama que Argentina padece desde hace 20 años".



"Hay que comprender que el desastre de hecho en Argentina en los últimos 20 años transformó a Argentina en catástrofe y Milei quiere terminar con eso. Tenemos una inflación de un 1 por cuento por día, y a este ritmo podemos tener un índice anual de más de 3600 porciento. Por eso lanzamos este plan de urgencia. Queremos evitar males mayores", remarcó Adorni.



El vocero Presidencial aseguró que la gestión de Milei tiene en claro "cuál es el norte" que tiene, y aseguró que está basado "en recuperar la libertad".



"El norte con mejores salarios y sin inflación con la búsqueda de la libertad permanente. El populismo se lleva puesto el futuro, hace estragos porque da hoy lo que se debería tener en base a mucho sacrificio. Es una estafa clientelar, para que las personas dependan del asistencialismo", observó.



Por su parte, Petri agregó que "la causa de todos los problemas que padece Argentina es el déficit fiscal y un Estado que gasta más de lo que recibe".



En cuanto a los aspectos de su cartera, Petri evaluó que la Defensa "está devastada" y aseguró que, durante años, las Fuerzas Armadas "fueron desprestigiadas y maltratadas" por la dirigencia política.



"Vamos a revindicar a las Fuerzas Armadas que no son las de los '70, son las de la democracia y la Constitución. Tenemos que estar orgullosos de ellas", subrayó el ministro.



Petri confirmó que uno de los objetivos de la política de Defensa es volver a contar con aviones de combate que "tengan capacidad supersónica", y aseguró que hay negociaciones en ese sentido con varios países para adquirir esas aeronaves.



Petri también se pronunció en favor de cambiar el marco legal actual para que las Fuerzas Armadas puedan repeler una agresión que surja internamente.



"Tenemos que estar preparados para combatir al terrorismo y los ciberataques. Hay que darle a las Fuerzas Armadas un marco para que puedan actuar contra esas amenazas. Hasta hace poco, no podían honrar a sus muertos. Y también vamos a prohibir el lenguaje inclusivo para reforzar la disciplina", puntualizó Petri.