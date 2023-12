A horas de que hable Riquelme, a Boca le dieron de baja su canal de YouTube

Cerca de las seis de la tarde de este sábado, la cuenta oficial de Boca confirmó que Juan Román Riquelme hablará a las 21.30 horas en el Canal de Boca. La transmisión será apenas horas antes de que se lleven adelante las elecciones en el club, en las que el ex enganche es candidato a presidente. Sin embargo, el viernes a última hora, el perfil oficial de YouTube del Xeneize fue dado de baja debido a infracciones en materia de derechos de autor en videos anteriores.



En el posteo, la cuenta de Boca compartió un link de acceso a la transmisión donde Riquelme se dirigirá a los hinchas antes de los comicios, pero al ingresar, el canal tiene apenas poco más de 170 seguidores y no está verificado. Esto ocurre porque fue cerrado el perfil oficial que tenía más de 700 mil suscriptores y donde realizaban los programas propios del club.



El nuevo canal fue creado de manera exclusiva para poder transmitir las declaraciones de Juan Román Riquelme, después de recibir las advertencias correspondientes a los derechos de autor. En caso de no resolver el problema, la cobertura oficial del club durante el día de los comicios se realizará a través del mismo sitio.



Sin embargo, la transmisión de los dichos de Juan Román Riquelme se podrá ver en el canal llamado “CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS”, donde ya se encuentra disponible una antesala en vivo, en la que los usuarios pueden dejar sus comentarios. El perfil cuenta además con solo un video de presentación, de apenas un minuto. (TN)