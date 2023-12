Política Ferraro confirmó que el gobierno apunta a privatizar las empresas de trenes

Los sindicalistas apuntaron contra el gobierno de Javier Milei y repudiaron los planes para que las líneas de ferrocarriles pasen a manos estatales, como ratificó el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.“Le están mintiendo a la gente porque no van contra la casta ni contra los empresarios. Es lo que siempre hacen los políticos: en campaña se dice una cosa y después hacen otras cosas”, afirmó el líder del gremio La Fraternidad, Omar Maturano.Después advirtió: “Por eso nosotros ahora estamos en espera de ver qué pasa. De ver cómo avanzan. No hay lugar para tibios porque a los tibios los escupe Dios; estamos ante blanco o negro”.“Eso de despedir trabajadores y que las empresas ferroviarias pasan a manos privadas son cosas que no vamos convalidar; no vamos a volver a los ‘90”, afirmó el sindicalista. “Una vez que confirmen a los funcionarios y nos convoquen nos sentaremos a conversar y si hay consensos continuaremos con el diálogo, si no me levanto y me retiro”, agregó.Por otro lado, el dirigente manifestó su preocupación por la crisis económica y las medidas anunciadas en la primera semana del Gobierno de Javier Milei: “Con esta devaluación no podemos pensar en congelar salarios. Como ferroviario, hasta diciembre tenemos la paritaria cerrada y la próxima discusión será en febrero para cerrar la paritaria vigente y luego antes del 31 de marzo ver de qué manera discutir el 2024″, señaló.“Pero desde ya, lo que dice el Gobierno: ‘Dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada’, estar dentro de la ley es el derecho a discutir paritarias libres y a realizar huelgas o medidas de acción directa”, advirtió el sindicalista.Por su parte, Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, expresó: “La experiencia de la década del ´90 nos muestra cómo a partir de la privatización, los despidos masivos y el cierre de ramales, se condenó a localidades del interior del país a ser pueblos casi fantasmas. Otra mentira es que pueda llegar a ser redituable para alguien las líneas de pasajeros sin subsidios. Todo el mundo tiene que saber que no existe negocio en las líneas de pasajeros por sí mismas. Si privatizan, van a seguir subsidiando”.