Pullaro: “Vamos a defender con uñas y dientes los recursos de las provincias”

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe que lleva seis días en su cargo, se refirió a la reunión que mantendrán el próximo martes los 24 mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei. Previo a dicho encuentro advirtió que defenderán “con uñas y dientes” los recursos de los diferentes territorios.“Todavía no está confirmado, pero es una gran posibilidad que los 24 gobernadores nos reunamos con Milei la próxima semana”, sostuvo Pullaro, que expresó su descontento ante la posible erradicación del Impuesto a las Ganancias: “En Santa Fe impacta en el 1% de la masa salarial. Arrancamos de una manera bastante compleja. Hicimos los recortes que teníamos que hacer, de alguna manera deben compensar”.“Siempre entendimos que nuestros trabajadores no deben pagar Ganancias. Vamos a evaluar las medidas que quiera enviar al Congreso Milei. Vamos a defender con uñas y dientes los recursos de las provincias”, remarcó en diálogo con Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre.El dirigente de Juntos por el Cambio hizo hincapié en la dramática situación de inseguridad que atreviesa Santa Fe, precisamente con el narcotráfico: “Los santafesinos vivimos un momento un difícil, crisis económica, educativa e inseguridad, que la tenemos hace 15 años”.Pullaro continuó: “Se vienen tiempos duros, de mucha violencia. Junto a mi familia recibimos amenazas de los narcos. Fue una respuesta a todo lo que hicimos durante la semana”.“A mí no me van a hacer retroceder las amenazas, vamos a ir con todo. Rosario la está pasando muy mal”, completó Pullaro.