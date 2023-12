Martín Lousteau fue elegido como el nuevo presidente de la UCR

La UCR tiene nuevo presidente: @gugalusto. Nuestro partido continúa su proceso de renovación y modernización y le dice no al cogobierno con Javier Milei. Como a lo largo de la historia, elegimos a nuestras autoridades de manera institucional y a través de la democracia interna. pic.twitter.com/P1znbC7AZZ — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 15, 2023

Conformación del Comité Nacional de la UCR



Martín Lousteau fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional de la UCR y, de este modo, sucederá a Gerardo Morales por dos años. El líder de Evolución contó con el apoyo de dos tercios de los delegados -68 de 106- que se acercaron en la mañana de este viernes a la sede del partido centenario, ubicado en la calle Alsina al 1700.Según puso saber Infobae, el inicio del plenario -convocado para las 14- de retrasó dos horas debido a las arduas negociaciones para lograr la integración de la Mesa Nacional de conducción. Con los votos asegurados para el triunfo de Lousteau, el sector de Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, enfrentados a las actuales autoridades, reclamaba mayor participación.La Mesa Nacional del Comité de la UCR cuenta con 15 integrantes, por lo que tanto Cornejo como Valdés reclamaban más lugares. Los gobernadores buscan posicionarse como líderes dentro de la Liga de mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio y, desde allí, hacer pie en el Congreso. En sus entornos dejaron trascender su malestar por la elección de esta tarde.En el comunicado oficial que se leyó después del comicio, el radicalismo destacó la “necesidad de cambiar para volver a representar a la mayoría de los argentinos”.“Nuestro partido necesita una renovación y una modernización de sus ideas, las formas y los medios de su accionar político”, continúa el texto.Por otro lado, fueron enfáticos en su posición ante la gestión de Javier Milei. “La UCR no cogobierna. Los radicales renovados tenemos que ejercer una oposición responsable y constructiva, promoviendo una férrea defensa de nuestras históricas banderas de defensa de la república y la democracia, de una educación de excelencia, una salud pública de calidad, la independencia de la Justicia, el federalismo, una política económica progresistas de inclusión y un manejo ético de la cosa pública”.Por último, llamaron a apoyar el esfuerzo de los gobernadores, intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio por tratar de “mantener viva y unida la coalición”.“Somos una fuerza política con alto contenido y responsabilidad institucional, de modo tal que habiendo elegido el pueblo argentino a un nuevo gobierno, estemos o no de acuerdo, lo que ha decidido el pueblo es que somos una fuerza política de oposición, no nos toca cogobernar”, dijo Gerardo Morales.Presidente: Martín Lousteau (CABA)Vicepresidente 1a: Inés Brizuela y Doria (La Rioja)Vicepresidente 2do: Luis Naidenoff (Formosa)Vicepresidente 3ro: Pamela Verasay (Mendoza)Secretario General: Raúl Chuli Jorge (Jujuy)Tesorera: Danya Tavela (Bs As)Pro Tesorero: Carlos Fascendini (Santa Fe)Secretaria: Lidia Azcárate (Tucumán)Secretario: Daniel Angelici (CABA)Secretaria: Lorena Matzen (Río Negro)Secretario: Ramón Mestre (Córdoba)Secretaria: Carmen Delgado (Chaco)Secretario: Martín Arjol (Misiones)Secretaria: Carolina Schadorosky (Tucumán)Secretario: Piero Boffi (Santa Cruz)