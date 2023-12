Javier Milei sorteó su último sueldo de diputado: cuánto es y quién lo ganó

Por qué Milei dejará de sortear su sueldo

Cuánto aumentó el sueldo de un diputado, según el sorteo

Qué pasará con el sueldo como Presidente

Este viernes 15 de diciembre de 2023, Javier Milei sorteó su último sueldo como diputado nacional, el cual asciende a $2.119.432. En la página web se inscribieron 2.881.716 participantes.Verónica Magdalena Gómez es la ganadora de los $2.119.432 del último sorteo de sueldo de Javier Milei como diputado.“Se cumplió la palabra. Todas las dietas fueron sorteadas. Así como cumplí mi palabra como diputado, la estoy cumpliendo como presidente”, aseguró Milei luego del sorteo.La razón por la que Milei dejará de sortear su sueldo es porque ya finalizó su cargo como diputado nacional.Como acostumbró desde el inicio de su mandato en la cámara baja, el presidente libertario dona su ingreso como funcionario del Congreso de la Nación, una política por la cual busca diferenciarse del resto del sistema político y favorecer a los trabajadores.Hace 23 meses, Javier Milei presentó su innovadora propuesta. En enero de 2019, la recompensa ofrecida ascendía a 205.000 pesos, pero hoy, 15 de diciembre de 2023, esa cifra se ha elevado a $2.119.432. Esta actualización, calculada de manera sencilla, refleja un aumento de casi un 1000% en poco más de año y medio.Es importante señalar que la más reciente negociación salarial para los empleados del Congreso contemplaba un incremento anual del 118%, distribuido en tres tramos. Sin embargo, la cantidad sorteada por el economista parece superar significativamente esa cifra.En la primera conferencia de prensa de la vocería presidencial, Manuel Adorni respondió detalles sobre los primeros pasos del Gobierno de Javier Milei y se refirió al sueldo que percibirá el Jefe de Estado: "Será una decisión del Presidente. Entiendo que el Presidente tiene que vivir. Hoy no tengo una respuesta para dar, pero entiendo que cobrará su sueldo".En su función como diputado nacional, Javier Milei donó todos sus sueldos y dietas en su calidad de funcionario público a través de un sorteo grabado y registrado en su página oficial. En el último concurso, el libertario entregó más de 1.700.000 pesos a una de los casi 2.800.000 participantes.Sin embargo, el presidente que asumió este domingo no dio mayores certezas sobre el futuro de su sueldo como máximo mandatario. En declaraciones previas a la asunción, Milei señaló que debería analizar su modo de subsistencia ya que como presidente no tendría la posibilidad de tener otros ingresos provenientes del sector privado. Fuente: (Ámbito-Tn)