Política Milei prepara un DNU para acelerar desregulaciones en la economía

Economía Convocaron a audiencia pública para definir un aumento de las tarifas de gas

El Gobierno está "absolutamente conforme" con la reacción del mercado luego del anuncio del paquete de medidas económicas por parte del ministro Luis Caputo, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni.Adorni explicó que esas medidas de emergencia son "de cortísimo plazo" y que fueron tomadas "para evitar la hiperinflación", y de inmediato advirtió que "ya estamos transitando" por ese fenómeno."Hablar de 15.000% de inflación es aterrador para todos", dijo, citando el porcentaje mencionado por Milei en su discurso del 10 de diciembre, además de sostener que "es bueno entender que hoy la inflación corre en torno al 3.678% anual", número que resulta de acumular el 1% de incremento diario que señaló Caputo.Al preguntársele acerca de cómo se encarará la reducción de los subsidios a los servicios de energía y transporte, si bien no dio definiciones y pidió remitirse "al área correspondiente", Adorni sentenció: "los parches están terminados, no hay más parches en Argentina".También anunció que "quedan congelados los planes sociales que tengan la característica de tener intermediarios", porque se busca "terminar con el negocio de la pobreza", aunque aclaró que eso "no incluye la AUH (Asignación Universal por Hijo) ni asignaciones directas".En un repaso de la reducción de gastos, señaló que "sólo en ajustes de funcionamiento" se conseguirá un ahorro "en torno de los US$ 3.000 millones anuales", y que "en algunas cuestiones tal vez más notorias o relevantes, como son los choferes, se van a reducir en un 50%, al margen de la reducción de la cantidad de funcionarios".Asimismo, dijo que en ese cálculo "falta la reducción en direcciones nacionales, direcciones generales y (unidades de) coordinación", y que la reducción de la flota resultante del recorte de choferes "será destinada a fuerzas de seguridad", en tanto los vehículos que no estén en condiciones "serán vendidos".Entre otros puntos, indicó que se concretará "la venta de dos aviones de YPF que eran utilizados casi con exclusividad por la política", ya que forman parte de "los privilegios que no queremos que estén más".En el mismo sentido, calificó como "absolutamente irracional" que se destinen US$ 2,6 millones al pago de seguros de cuadros en la Residencia Presidencial de Olivos.