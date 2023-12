Políticas para la República lanza Observatorio de Problemáticas Sociales

El partido Políticas para la República, anunció el lanzamiento del "Observatorio de Problemáticas Sociales" (OPS) en la ciudad de Concordia.

Busca promover la construcción del Bien Común, y por ello, en el marco del Plan Director de Desarrollo Integral, entiende que "es pertinente y sumamente necesaria la creación de un Observatorio de Problemáticas Sociales". Objetivos del observatorio:

En base a los Principios de Políticas para la República, se deducen como "problemáticas sociales" todas aquellas situaciones que dificulten u obstaculicen la consecución del Bien Común, es decir, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a hombres y mujeres el desarrollo más pleno de la propia condición humana. En este marco, la familia y la escuela son reconocidas como instituciones fundamentales para su desarrollo personal, "remarcando la integridad y la dignidad de la persona como máximos bienes a tutelar a la luz de la justicia y la verdad".



El OPS es una herramienta clave, para recopilar y analizar datos que arrojen luz sobre las complejidades de las problemáticas sociales que enfrenta la ciudad. Es por ello, que en sus objetivos se destacan los siguientes criterios:

Identificar problemas críticos: La diversidad de problemáticas sociales requiere una comprensión detallada y específica. Conocer la trama causal de los fenómenos que configuran "los caldos de cultivo" de los problemas sociales, permitirá diseñar intervenciones más precisas y efectivas.



Análisis basado en datos: La toma de decisiones informada por datos es esencial para el diseño y evaluación efectiva de políticas sociales. El observatorio ofrecerá la capacidad de recopilar, organizar y analizar información relevante, proporcionando una base sólida para la elaboración y evaluación permanente de planes, programas y proyectos específicos orientados a la resolución y la prevención de problemas sociales como así también al desarrollo del tejido social.



Monitoreo de tendencias a largo plazo: La creación del observatorio permitirá el seguimiento continuo de las tendencias sociales a lo largo del tiempo. Esto no sólo facilita una detección temprana de problemas emergentes, sino que también ofrece una visión a largo plazo de la eficacia de las intervenciones implementadas.



Promoción de la transparencia: Un observatorio actúa como un faro de transparencia al proporcionar datos accesibles a la comunidad, y a las partes interesadas. La transparencia fortalecerá la confianza pública y fomentará la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones.



Facilitación de colaboraciones: La consolidación de datos a través de un observatorio facilitará la colaboración entre diferentes sectores, incluyendo instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y entidades académicas. Estas relaciones institucionales, pueden enriquecer el análisis y ampliar la eficacia de las políticas sociales.



"La creación de un Observatorio de Problemáticas Sociales en Concordia no es simplemente una respuesta a los desafíos existentes, sino una inversión estratégica en el bienestar de la comunidad", afirmó Marcos Pizzio, referente del partido en Concordia. "Al recopilar y analizar datos de manera sistemática, este observatorio se convertirá en una herramienta valiosa para evaluar políticas y acciones que abordan las complejidades de las problemáticas sociales, allanando el camino de la construcción del Bien Común, asegurando así, un futuro más próspero para todos los entrerrianos, ya que aspiramos a replicar este proyecto en otras localidades de la provincia", concluyó.



Desde Políticas para la República "entendemos que el análisis de las problemáticas sociales y la construcción de un tejido social que tienda a la concordia, son parte de la construcción del Bien Común, el cual trasciende el bienestar individual y procura las condiciones necesarias para la vida en sociedad".