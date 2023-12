Milei prepara un DNU para acelerar desregulaciones en la economía

Política ATE nacional definió un plan de lucha progresivo contra los anuncios económicos

El presidente, Javier Milei prepara un paquete de leyes para enviar al Congreso a comienzos de la próxima semana. Por necesidad, en el oficialismo prima la idea enviar al menos tres normas macro, que contengan dentro de sí varias normativas.El jefe de Estado considera el paquete legislativo como una única reforma y está involucrado en la letra fina de los proyectos. Prepara un DNU para acelerar la eliminación de regulaciones la economía.De confirmarse la estrategia serían al menos tres las iniciativas.. La decisión de "partir" el ómnibus no solo está mediada por la necesidad de negociar con sectores de la oposición; sino también por la naturaleza de los proyectos que deben pasar primero por algunas de las dos cámaras. Sin embargo, en Balcarce 50 y en el Palacio Legislativo consignan que la estrategia está sujeta a cambios. “Todo es dinámico. Lo ideal para cualquier gobierno es que sea una sola ley”, señalan.que Milei había votado en Diputados. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que es un reclamo y un pedido de los gobernadores. En rigor, los mandatarios provinciales de todo el arco político habían pedido como compensación de los recursos perdidos coparticipar el impuesto al cheque.. “Los cambios en las jubilaciones siempre son un problema”, expresó un funcionario con pasado en el peronismo. Cerca del Presidente no descartaron que pida al Congreso la delegación de facultades extraordinarias.El segundo bloque es uno de los que más interesa a Milei.”, le escucharon decir al mandatario. El Presidente tiene devoción por el ex titular del Banco Central Federico Sturzenegger, que durante la campaña trabajó en un proyecto para derogar 500 leyes y este jueves participó de la reunión de Gabinete. Varias de esas ideas viajarán irán al Congreso. Otra buena parte se eliminarían por un DNU que se publicaría en los próximos días.En el tercer bloque se contarían. El ministro del Interior Guillermo Francos anticipó el miércoles ante jueces de la Cámara Electoral que el Gobierno quiere avanzar en un sistema de boleta única. “Debemos generar los consensos necesarios y trabajar con aquellos que transitaron estos 40 años de democracia para cambiar el sistema e ir por uno de boleta única”, expresó el ministro en un acto por los 40 años de democracia. En el Ejecutivo quieren revivir un proyecto que todavía tiene estado parlamentario. El Gobierno además quiere empujar en una nueva ley de partidos políticos para sincerar los padrones de afiliados, eliminar PASO y cambiar normativa vinculada al financiamiento.