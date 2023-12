Arce advierte que "hay que parar las orejas" por medidas del gobierno de Milei

El presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló: "No es lo que uno hubiera esperado que se haga, el discurso de la campaña era uno y ahora se están tomando otras medidas adicionales a las que ya se había mencionado, que no solamente pueden afectar a nuestro país, puede afectar a todos los vecinos de la Argentina".



En declaraciones a la prensa que hizo en la Casa Grande, sede del Ejecutivo boliviano, el presidente dijo que las primeras decisiones del Gobierno de Javier Milei “puede estar afectando a Chile, Paraguay, al propio Uruguay y, por supuesto, no vamos a estar exentos”.



"Las medidas de la República Argentina… Yo les digo: hay que parar las orejas. Somos países vecinos y hay que estar atentos de lo que pueda estar ocurriendo para tomar cualquier medida que sea necesaria para defendernos, para defender nuestra economía”, señaló.



Bolivia y Argentina comparten una extensa frontera, un comercio bilateral importante con el gas como principal producto de intercambio y en Buenos Aires viven al menos dos millones de inmigrantes bolivianos.



Arce usó el contacto con los medios para lamentar que haya “una tendencia de querer mostrar que Bolivia estaría ingresando a una especie de crisis económica, generada desde la opinión pública, pero no generada desde la realidad económica que vive el país, con niveles de estabilidad, baja inflación y de desempleo”.



Resaltó que en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), Bolivia es el tercer país de la región con el 2,2% y la perspectiva hasta fin de año es subir ese indicador.



“Cuando un país está en crisis se tiene altos niveles de inflación y desempleo. Bolivia está entre las tres mejores economías de la región; eso es gracias al esfuerzo que estamos haciendo como Gobierno nacional”, sostuvo, según la estatal agencia ABI y Sputnik.