ARA San Juan: postergaron la declaración testimonial de Marcos Peña

En principio la declaración testimonial fue reprogramada para el 19 de diciembre, aunque los voceros consultados informaron que podría volver a modificarse la fecha porque Marcos Peña, ex jefe de Gabinete de Juntos por el Cambio (JxC), también tendría previsto un viaje para ese día.



La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, lo convocó en la causa en la que se investiga la eventual responsabilidad penal del ex presidente Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, según informaron fuentes judiciales.



"Cítese a prestar declaración testimonial a Marcos Peña, quien deberá comparecer el 13 de diciembre a las 10 a la sede del juzgado federal de Caleta Olivia", se indicó en la resolución en la que quedó asentada la convocatoria.



"Peña era una pieza importante el organigrama del gobierno de Macri y se lo convoca en una investigación que tiene por objetivo, precisamente, investigar a Macri, Aguad y Srur", resumió una fuente judicial al explicar los motivos de la convocatoria.



Esta causa había cobrado un nuevo impulso en noviembre del 2020 cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó determinar la eventual responsabilidad penal del Macri, Aguad y Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan y confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos hasta ese entonces por jueza Yáñez, sobre altos mandos de la Armada.



Entre los procesamientos confirmados se encuentran los del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde, el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo, el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.



Los ex altos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017.



En el mismo fallo, los jueces del tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia dispusieron el sobreseimiento del ex jefe del Departamento Logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi.