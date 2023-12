Los puntos principales del “protocolo de orden público” presentado por Bullrich

Cómo es el protocolo de “ordenamiento de la vía pública”



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves un protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles o rutas y puentes. Anticipó que se evitará que los manifestantes entren a la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de la mayor parte de las protestas. "Vamos a actuar hasta que se libere la circulación", describió.

Al comienzo de la transmisión en vivo, Bullrich dijo que "el propósito de este protocolo es que 'el que las hace las paga'. Por otro lado es establecer un protocolo que proteja a las fuerzas federales en cumplimiento de su deber. Es muy importante entender que hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto". "Es hora de terminar con esta metodología que lo único que hace un desorden y una falta de cumplimiento de la ley", sentenció.

- Las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. "La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple", aseveró Bullrich.

- Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. "Si hay un delito infraganti, van a poder intervenir. Serán determinados los delitos de acuerdo al artículo 194 del Código Penal y podrán intervenir en flagrancia las fuerzas federales", explicó.

- No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. "Esto quiere decir que si que corta la vía principal, se libera la vía principal. Por que haya una vía alternativa no es que se permite que esa vía principal siga cortada", sumó.

- Se va actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación.

- Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada de acuerdo a la resistencia.

- Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este delito.

- Serán identificados los vehículos utilizados y sus conductores, se registrarán todos las infracciones administrativas y/o penales existentes y procederá a incautar los vehículos que no estén bajos las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que hay que tener.

- Trabajaremos en las estaciones de tren, cuando percibamos a personas que tengan en posesión material que debería ser incautado -palos o máscaras que les permitan a quienes integren la medida de fuerza que las autoridades no puedan reconocerlos-.

- Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente. "Sea por un bloqueo, a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon. Sea por personas que vienen con un plan social o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa", especificó la ministra de Seguridad a continuación.

Las sanciones

Por otra parte, la Ministra manifestó que "Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones", dijo.

Además, y que "sistemáticamente son los que hacen de voceros de estas manifestaciones".

"Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan", explicó Bullrich.

Sobre la situación en las provincias dijo: "en el Chaco es de marchas cotidianas, de rupturas de vidrieras a comerciantes; el puente Cipolletti de Neuquén se corta de manera permanente y la gente llega tarde a sus casas; tenemos cortes en muchas partes del país. Este es un protocolo que va a ir en consonancia con la ayuda y la decisión política que el gobierno nacional tiene y con los gobiernos provinciales que decidan trabajar en conjunto para que la argentina se pacifique", sostuvo.