El entrerriano Guillermo Michel renunció a la Dirección General de Aduanas

El entrerriano Guillermo Michel renunció hoy al cargo de titular de la Dirección General de Aduanas tras la designación de Florencia Misrahi al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según se informó oficialmente.La dimisión fue presentada este jueves, ya que Michel se encontraba a cargo de la AFIP de manera interina, "en el marco de la responsabilidad institucional de mantener el organismo en funcionamiento", indicó el parte de prensa.Asimismo, se indicó que Michel "seguirá al frente de la Aduana hasta que designen a su reemplazo. Una vez aceptada la renuncia, Michel no continuará en el organismo ya que en julio del 2019 renunció a la planta permanente del mismo".Michel, era uno de los funcionarios más cercanos al ministro saliente y ex candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y continuaba hasta un nuevo nombramiento de titular en la AFIP, dado que el ex director, Carlos Castagneto, ya se encontraba en funciones como Diputado Nacional a partir del 10 de diciembre. De hecho, Michel fue quien firmó en el día de ayer las resoluciones que modificaron las percepciones de Impuesto País que ordenara el ministro Caputo en el paquete de medidas anunciadas.En un momento se rumoreó que el presidente Javier Milei pidió por su continuidad al frente de la Aduana, pero luego del nombramiento de Misrahi, decidió dar un paso al costado ni bien designen un nuevo titular de la Aduana.La semana pasada, Michel había presentado, como tantos secretarios y ministros salientes, el balance de la gestión al frente de la Aduana. Entre los logros de la gestión valoró que la Aduana presentó denuncias por subfacturación de exportaciones por un monto de US$ 1.540 millones y denuncias por sobrefacturación de importaciones por un total de US$ 1.240 millones.Por otro lado, señaló que el organismo donó mercadería valuada en $4.600 millones, con una histórica donación de US$ 284 millones como hito. En materia de combate al narcotráfico puso en números el trabajo realizado con secuestros de más de 2.900 kg de cocaína, más de 7.500 kg de hojas de coca (incremento del 2.400%), más de 6.400 kg de GBL (también conocida como "la droga de la violación") y más de 25.000 kg de precursores químicos (10.900%).