La canciller Diana Mondino presentó a su equipo de funcionarios

Con la presencia de funcionarios y personal de la Cancillería, Mondino trazó un detallado panorama de los alcances y desafíos de la política exterior argentina a partir del gobierno del presidente Javier Milei. Y expresó la necesidad de que, en esta nueva etapa, "la Argentina pueda tener un rol muchísimo más destacado, no solo en el área de relaciones internacionales, sino en el área de comercio exterior".



Luego de describir una situación económica "extremadamente delicada", Mondino confió en que "Argentina pueda trabajar muchísimo más que hasta ahora y para eso una herramienta fundamental será justamente esta Cancillería. Si no exportamos no vamos a poder crecer: tenemos el potencial de producir, así que nos vamos a acercar al mundo, con exportaciones pero sobre todo en integración, en traer tecnología, y en poder mostrar la innovación de las empresas argentinas. Vamos a tratar que lo más rápido posible nuestra Cancillería nos represente en el mundo, nos acerque al mundo y nos integre lo más rápido posible".



En ese sentido, señaló además: "Hay que desplegar los recursos que ya tiene el Ministerio, ustedes son esos recursos, vamos a tratar de potenciar al máximo a las personas que ya han tenido la experiencia, la preparación, la capacitación, y vamos a tratar de reducir todos los aspectos ideológicos". Y concluyó: "Creo que vamos a lograr la mejor Cancillería que Argentina nunca pudo ver".



El nuevo equipo de autoridades de la Cancillería argentina está conformado por diplomáticos de carrera que ocuparon cargos de importancia tanto en el ministerio como en embajadas y consulados de nuestro país en exterior, y a ellos se suman funcionarios con experiencia y reconocidos antecedentes en el ámbito que van a presidir.



Entre los designados por Diana Mondino están:



Leopoldo Sahores, Secretario de Relaciones Exteriores (vicecanciller);



Marcelo Cima, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales;



Ernesto Gaspari, Secretario de Coordinación y Planificación Exterior;



Paola Di Chiaro, Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur;



Federico Barttfeld, Jefe del Gabinete de asesores de la canciller Mondino.