Bahillo: “Aunque la política ajuste, el gran ajuste sale de la gente”

El ex secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, advirtió que "el kilo de asado va a costar mínimo 8.000 pesos" en la Argentina, tras el paquete de ajuste lanzado por el Gobierno.



"Gravar impuestos nuevamente como lo hizo (el ex presidente) Mauricio Macri en 2018 a las economías regionales con alícuotas de retenciones es realmente un desaliento total y absoluto a la producción, la mayoría son pequeños productores", sostuvo Bahillo, actual diputado provincial en Entre Ríos.



Asimismo, agregó: "Dejar liberado el mercado para la comercialización, sin un seguimiento del Estado, va a traer muchas asimetrías; por ejemplo, el asado, que en noviembre estaba $3.700, ahora, con estas medidas de estafa a los productores y este impuestazo, va a llegar a estar como mínimo en $8.000 y encima sin recomponerle la rentabilidad a los productores por los costos".



Tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, el ex funcionario nacional planteó además: "Aunque la política ajuste, el gran ajuste sale de la gente".



"Ellos dijeron que el ajuste lo pagaría la política, que el ajuste lo pagaría la casta e innegablemente más allá de la cuestión productiva, lo paga la gente, lo pagan los sectores medios, los trabajadores, los asalariados. Dijeron que iban a aumentar salarios y bajar impuestos, hicieron absolutamente todo lo contrario", resaltó el ex integrante del equipo económico liderado por Sergio Massa en la gestión anterior.