La Bancaria criticó las medidas económicas anunciadas por el Ministro Caputo

El Sindicato de trabajadoras y trabajadores bancarios de la República Argentina (La Bancaria), cuestionó el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei, tras el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.Los calificó como "salvajes" y consideró que las mismas "son una violencia inusitada para la clase trabajadora en general"."Desde la Asociación Bancaria consideramos que las medidas anunciadas en el día de ayer por el Ministerio de Economía de la Nación son de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general. Coincidimos que se trata lisa y llanamente de una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de Argentinos", expresa en su inicio el escrito dado a conocer por su titular, Sergio Omar Palazzo, en su perfil de X/Twitter.Para luego agregar que los afectados, "son los que tienen incorporado como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y transportes públicos, los que ya no pagan impuesto a las ganancias cuarta categoría y los que van a ver violentado su patrimonio por la brutal devaluación".Tras el detallar los puntos enunciados por Caputo, y explicar donde se ven afectados los ciudadanos, el comunicado hizo énfasis en la reversión de la reforma por ganancias, "que implica que un millón de trabajadores/as vuelvan a pagar ganancias".El Sindicato de bancarios recordó que, desde la quita del impuesto, el 18 de septiembre de 2023, "pudimos disfrutar a pleno de nuestro salario, como corresponde, recuperando poder adquisitivo, más allá de las buenas paritarias conseguidas". "Vimos engrosado el poder real de compra de nuestro salario y era destinado en su gran mayoría al consumo, es decir volvía al país en un círculo virtuoso de la economía, no iba a paraísos fiscales ni se fugaba al exterior", agregaron.Tras la iniciativa de Javier Milei de volver revertir la medida anunciada por el anterior ministro de Economía, Sergio Massa, La Bancaria, llamó "a la reflexión de las nuevas autoridades" y "que las medidas de ajuste las hagan con el poder económico real, con la verdadera casta".Para luego remarcar: "Daremos la lucha como siempre la dimos, porque reafirmamos que el salario no es ganancia, ante quien sea, donde sea y cuando sea, nos declaramos en estado de alerta y evaluaremos desde los Cuerpos Orgánicos de la Asociación Bancaria los pasos a seguir"."Será importante el papel del Congreso y de los gobernadores, a quienes les pedimos que no traicionen al pueblo trabajador convalidando con su voto este ajuste salvaje, no solo es Milei, también son ustedes", finaliza el comunicado que lleva la firma de Carlos Irrera, Analia Lungo, Carlos Cisneros, Patricia Rinaldi, Pablo Regnier, Victoria Capoccetti, Walter Rey, Mariel Iglesias, Isabel Fernández, Gustavo Diaz, Enrique Ramirez, Cristian Stratico, Natalia Roino, José Giorgetti, Juan Pallo, Matías Layús, Gabriel Dipierri, Carlos Ferrari, Rosa Sorsaburu, Claudia Ormachea, Francisco Muratore, Claudio Bustelo.