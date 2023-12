Milei extendió la intervención de la AFI y designó a su titular

Foto: Silvestre Sívori Crédito: Web

El Gobierno de Javier Milei extendió este miércoles la intervención de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y oficializó la designación del abogado Silvestre Sívori como interventor de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado).



Ambas medidas se comunicaron a través de dos decretos que fueron publicados en la última edición del Boletín Oficial. El decreto 24/2023, que establece a Sívori como interventor con "facultades de gobierno y administración", llevó las firmas del Presidente y su jefe de Gabinete, Nicolás Posse.



Sívori es un joven de 39 años, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2016 y hasta el fin del mandato de Cambiemos, fue director de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Transporte, que dirigió Guillermo Dietrich. También trabajó en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo del área legal del ministerio de Transporte, también con Dietrich, entre 2009 y 2015, detalla el diario Clarín.



En tanto, el decreto 22/2023, que dispone la intervención de la AFI por "dos años o hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la intervención", también tuvo las firmas de los ocho ministros del gobierno. Ese plazo puede ser "prorrogado por hasta otro igual" por el propio Sívori.



La AFI estaba intervenida hasta fin de este 2023 por decisión del gobierno de Alberto Fernández. Según se detalla en el documento, la finalidad era garantizar "el fiel cumplimiento de los objetivos y fines atribuidos al ente por la ley de su creación, hasta su normalización institucional".



Abogado especialista en derecho administrativo, fue parte del ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y Nación.



Sin embargo, se advierte que "la intervención de la AFI implicó un notorio retroceso institucional en detrimento de los objetivos", al tiempo que no se lograron "avances significativos en la carrera del personal, ni en la transparencia en la administración de los fondos públicos".



En ese contexto, se planea la "necesidad de introducir modificaciones significativas" y de "reestructurar el Sistema de Inteligencia del Estado", para lograr un "funcionamiento coordinado entre los diversos actores".



"La AFI debe ser eficiente y efectiva al proporcionar datos e información de inteligencia objetiva sobre temas locales y globales que puedan impactar a nuestra Nación, con el propósito de generar información valiosa para optimizar la adopción de decisiones en temas de seguridad nacional e internacional por parte del Poder Ejecutiva", se remarcó en el documento oficial.



Por eso, se mencionó que "corresponde intervenir la Agencia Federal de Inteligencia por un plazo y objetivos determinados, para garantizar los presupuestos antedichos hasta la culminación de dichos procesos, asegurando una transición ordenada".



Facultades y tareas de Silvestre Sívori como interventor de la AFI

En el artículo 2° del decreto, se detallan las diferentes facultades y tareas que tendrá por delante Silvestre Sívori como interventor de la AFI:



"A) Elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, ajustando su labor a las tareas de inteligencia y contrainteligencia previstas en la Ley N° 25.520 y sus modificaciones y a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, el cual deberá ser puesto a consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.



B) Elaborar una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia, el cual deberá ser puesto a consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.



C) Reestructurar la Escuela Nacional de Inteligencia, adecuándola a los objetivos primarios establecidos.



D) Evaluar, modificar y aprobar un nuevo Estatuto para el Personal del organismo.



E) Evaluar, modificar y/o aprobar un nuevo régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas confidenciales de conformidad con la Ley N° 25.520.



F) Modificar y/o aprobar un nuevo Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo.



G) Modificar la denominación del organismo, previa conformidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL.



H) Modificar y/o aprobar una nueva estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete.



I) Modificar y/o aprobar un nuevo Plan de Inteligencia Nacional, previa conformidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL.



J) Crear, integrar y poner en funcionamiento una Comisión de Reencasillamiento del Personal.



K) Pasar a disponibilidad al personal que estime conveniente en función de los incisos anteriores, y disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios. A tal efecto, el haber jubilatorio se calculará sobre el total del haber percibido en el último mes de trabajo"



l. Revisar la administración de fondos reservados y de compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades desde la entrada en vigencia del Decreto N° 1311/15, aprobada por el Decreto N° 52/19 y sus modificatorios y el Decreto N° 331/23.





m. Revisar, coordinar y centralizar la información generada y almacenada en las Bases de Datos de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional.



n. Dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación del presente decreto".