“Nuestra gestión será con la gente”, afirmó Davico al asumir como intendente

. Lo hizo en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación de la ciudad. Lo hizo acompañada de su compañera de fórmula, Julieta Carrazza.Del acto también formó parte el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a otros funcionarios de la política de la ciudad y de la provincia. Martín Piaggio, Juan José Bahillo, Daniel Irigoyen y Emilio Martínez Garbino fueron otros de los presentes.Tras la jura, inició su mensaje agradeciéndole la presencia a cada uno de los políticos y exfuncionarios presentes. Luego, sostuvo:. En primer lugar, a todo el espacio Primero Gualeguaychú por esa confluencia de fuerzas políticas que trabajó al máximo en la campaña hasta cumplir el objetivo”.En segunda línea, remarcó las ideas principales de su gobierno: “La mejor manera de hacer honor al privilegio que ustedes me han conferido al hacerme presidente municipal es exponer mis ideas de gobierno para los años que se avecinan., sin bandería política, sin privilegios o una ficha de afiliación. Todas las ideas y proyectos que sean beneficiosos para la ciudad tendrán nuestro apoyo y compromiso, venga de quien venga. Por eso vamos a trabajar en conjunto con la oposición”.y expresó su emoción tras asumir el cargo: “Estoy muy contento, esperando este gran día.. Este es un día de festejo.”.Por otra parte, manifestó cuál será su lineamiento para expandir la economía del municipio: “Nosotros vamos a trabajar muy fuerte con el sector privado. Acá el privado es el que genera trabajo, tiene recurso genuino para generar trabajo. En eso va a haber un antes y un después y vamos a trabajar de manera transversal con todas las instituciones y comunidades. Vamos a ser u gobierno abierto a la hora de gestionar, pero sobre todo de escuchar no solo a la oposición, sino a todos los ciudadanos”Entre algunas de las medidas a las que apuntará en sus primeros días, remarcó: “Lo que es muy importante es la publicación de todas las actas de gobierno y el acceso a la información pública que sea rápida para que ante cualquier pedido de cualquier ciudadano, el municipio debe responder rápido. Es nuestra obligación”.Ante el anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, de recortar el financiamiento de la obra pública, Davico explicó cómo se trabajará en esa medida: “Como ya sabemos, va a ser un contexto muy difícil. Vamos a tener que hacer un trabajo con todos los intendentes y con el apoyo y la gestión del Gobernador para que esas obras las podamos financiar de alguna forma, optimizando recursos de algún lado o de otro para poder afrontarlas. Las obras con financiamiento personal, sí van a seguir”.Davico cerró su alocución con apreciaciones sobre la nueva gestión municipal. “Vamos a buscar ser una administración ordenada, eficiente y sin burocracia. Una administración transparente y abierta a toda la Comunidad. Vamos a escuchar al vecino sin dejar de estar en cada barrio y llegar a cada rincón de Gualeguaychú”.se hizo presente en la ceremonia de asunción de Mauricio Davico como intendente de Gualeguaychú. La elección de Davico, junto con la victoria de Francisco Azcué en Concordia, fue crucial para el éxito de Frigerio en la provincia, desplazando al gobierno peronista.En una entrevista con Elonce, Frigerio destacó la necesidad de un cambio en la región, señalando: “Han pasado muchas décadas donde siempre han gobernado los mismos y la sociedad, comoy un cambio que tenemos que empezar a poner en marcha a partir de hoy mismo”.“Hoy es mi primer día de gestión,que pedía la gente después de 40 años; me pareció muy importante estar acompañando a ‘palito’ en este momento tan trascendente para todos los vecinos de Gualeguaychú.agregó.Al ser consultado sobre las nuevas medidas económicas, el gobernador afirmó:Sabemos que, como dijo con mucha claridad el presidente en su discurso inaugural, no hay plata y creo que lo más importante hoy, y que esperamos del gobierno nacional, es quede eso no hay dudas. Independientemente de lo cual,Vamos a hacer ese trabajo y ya lo hice antes de asumir”.En esta misma línea, sumó: “Antes de asumirque perdió la provincia en los últimos meses del año por la reforma en ganancias y en IVA; esa pelea la voy a dar todos los días por los recursos coparticipables, por la energía de Salto Grande y por las obras públicas que necesita la provincia. Pero comprendemos que el gobierno nacional necesita equilibrar sus cuentas públicas para vencer el flagelo de la inflación”.Sobre la situación financiera de la provincia, Frigerio admitió: “Nosotros vamos a estar pagando el aguinaldo ahora,Estamos a unos 30 mil millones abajo.Es una función indelegable del Estado. Yo voy a responder frente a eso, pero a la gente no hay que mentirle. Hay que decirle la verdad y esa plata no está. También vamos a necesitar endeudar a la provincia para pagar el vencimiento en dólares de febrero. Esta es la realidad. Habiendo cumplido con esos compromisos, vamos a poner a la provincia en marcha, de pie, y vamos a resolver los problemas”.