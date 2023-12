Expectativas de funcionarios y políticos en asunción de Davico en Gualeguaychú

Mauricio Davico tendrá este martes su acto de asunción como nuevo intendente de la ciudad de Gualeguaychú. En la antesala de la ceremonia, Elonce estuvo presente para dialogar con algunas de las autoridades que se hicieron presentes.Una de ellas es Luciano Garro, quien ocupará el cargo de jefe de Gabinete del municipio. En primera instancia, valoró el resultado obtenido en las elecciones: “Nos vimos sorprendidos, incluso ahora en la asunción, porque hay autoridades nacionales, provinciales y nos alegra mucho. Gualeguaychú después de 36 años va a cambiar de color político. No es un dato menor. Fue, a mi modo de parecer, la madre de las batallas. El peronismo estaba unido, había referentes nacionales como el contador Guillermo Michel, el Piaggismo completo con una fortaleza que venía de ganar las últimas elecciones por casi el 70%. El desafío era muy complejo y por eso la importancia para esto y para el Gobernador Rogelio Frigerio, que hoy va a estar acompañándonos con el resto del Gabinete para mostrar el apoyo y ver que desde el sur de la provincia de Entre Ríos se dio la victoria para el Gobernador”.Por otro lado, se mostró sorprendido por la propuesta que le llegó para formar parte de la gestión: “Había estado coordinando la prensa del Gobernador Frigerio durante toda la etapa legislativa. Después me aboqué a Gualeguaychú, pero continué en la prensa de Frigerio de manera remota. Nos abocamos a Gualeguaychú porque sabíamos que era la gran batalla que teníamos que ganar y sabíamos que le iba a dar la victoria en la provincia”.Sobre su nueva función, expresó: “Es un desafío enorme, nunca pensé estar de este lado. Voy a ser un nexo entre el Ejecutivo y los concejales. Voy a estar coordinando los secretarios. Fue un armado que el intendente Davico trabajó mucho y hay muchas fuerzas: hay gran parte del radicalismo, del vecinalismo, del peronismo”.Por otro lado, argumentó cuál será el desafío del gobierno: “Va a ser una ciudad que va a apostar al desarrollo y al trabajo genuino”. En esa línea, habló de la comunicación del jefe municipal con Javier Milei, el Presidente de la Nación: “Davico tiene esa capacidad de comunicarse y vamos a usar esa capacidad del intendente para la gestión. Nuestra prioridad es poder traer obras y desarrollo para la ciudad”.En última instancia, explicó qué pasará con el Carnaval de Gualeguaychú y la Fiesta del Pescado y del Vino. Sobre esta última, descartó su realización: “Se va a postergar porque al Estado le iba a costar 700 a 800 millones de pesos. No son momentos para hacer ese gasto. Tenemos prioridades”. Sin embargo, afirmó que “van a readecuar” la forma de llevar adelante esa celebración. En cuanto al Carnaval del País, se aseguró su desarrollo: “Decidimos apostar al carnaval porque es nuestra vidriera y vamos a estar trabajando conjuntamente con ellos para poner en valor el Corsódromo”.Juan José Bahillo, quien es una figura reconocida en la ciudad, también estuvo presente y valoró este acto: “Siempre es importante, es una fiesta de la democracia. Es un evento institucional importantísimo el recambio de autoridades y el inicio de una nueva gestión. En este caso, hay recambio y no continuidad por lo cual se genera una expectativa sobre la ciudadanía”.“Estamos acompañando en un triple rol. Primero como vecino me gustó siempre participar en este tipo de actividades, independientemente de la responsabilidad pública o institucional. Después me han invitado como exintendente y diputado provincial. Vamos a estar deseándole lo mejor a las autoridades y fundamentalmente a los vecinos de Gualeguaychú”, expuso.Martín Piaggio, por otro lado, manifestó sus sensaciones al abandonar el cargo de la intendencia de Gualeguaychú: “Primero estoy contento por poder participar. Recuerdo cuando me tocó la primera vez, es un acto de la democracia y de todos”.“Con la particularidad que fueron ocho años. Es un cierre de un ciclo muy intenso y muy fuerte. Como le pasa a cada ciudadano de este pueblo, estamos deseando al próximo ciclo que arranca el mejor de los augurios y fundamentalmente que le vaya mejor a los gobiernos. Es también que le vaya bien a todos juntos”, agregó.Sobre cómo logró cerrar su gestión, afirmó: “Es un municipio ordenado, que no ha parado de crecer estos ocho años y llenó la ciudad de grandes obras. Tocó gobernar en periodos muy críticos, entre ellos la pandemia. Fue una crisis muy grande desde lo económico. Es un municipio que deja en sus reservas más de 1.700 millones de pesos. No tiene ninguna complicación con deudas afuera y eso es importante porque es muy sano”.