Santiago Bausili convocó a los bancos argentinos a una reunión

Economía Oficializaron a Bausili en el Banco Central y designaron a otros funcionarios

Economía Banco Central anunció que el mercado de cambios volverá a operar con normalidad

El nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, convocó a todos los bancos del país a una reunión mañana a las 8 horas, antes de la apertura de los mercados.Entre los temas más urgentes, se encuentra la operatoria del mercado cambiario y el plan para resolver los pasivos remunerados del Banco Central. Están convocados representantes de la banca nacional y extranjera, tanto pública como privada, así como también los referentes de las cámaras que los representan, ABA y ADEBA.El funcionario, mantuvo un encuentro con Pesce acompañado por otros 3 nuevos integrantes del Directorio. Se trata Vladimir Werning, ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri y ex directivo del JP Morgan, quien será el vicepresidente primero de la entidad; Alejandro Lew, ex director financiero de YPF, quien se estima que será vicepresidente segundo; y la abogada Verónica Holub, quien aún no fue confirmada para ningún cargo en la entidad.Como primera medida, decidió dejar sin efecto desde la comunicación la Comunicación A 7915, emitida ayer que estableció un virtual feriado cambiario, con lo cual a partir de mañana quedará liberado el mercado para operar con normalidad, a la espera del paquete de anuncios del ministro de Economía Luis Caputo.