El Senado Nacional elegirá este miércoles a sus autoridades

La Libertad Avanza (LLA) consiguió el apoyo del radicalismo, el PRO, el peronismo disidente y otras bancadas de partidos provinciales para designar mañana a uno de los integrantes del bloque oficialista como Presidente Provisional del Senado, así como para encabezar las secretarías Parlamentaria y Administrativa de la Cámara alta.



Durante la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se llevó a cabo desde las 15 por más de una hora en el Salón Gris de la Cámara, el Frente de Todos insistió con su reclamo de quedarse con la Presidencia Provisional argumentando que es el bloque más numeroso.



No obstante, se ofrecería la Vicepresidencia al Frente de Todos (la postulante es la bonaerense Juliana Di Tullio), mientras la Vicepresidencia Primera podría ser ocupada por la radical Carolina Losada (actualmente es Vicepresidenta) y la Vicepresidencia Segunda sería para la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal, dijeron fuentes parlamentarias.



Tras las elecciones de octubre, el interbloque (conformado por los bloques Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana) encabezado por José Mayans, quedó conformado por 33 legisladores, seguido por el radicalismo, con 11; La Libertad Avanza y el PRO con siete cada uno, y el resto de los lugares quedaron para bancadas de dos o tres integrantes.



Durante la reunión de Labor de hoy, los bloques no kirchneristas resolvieron juntarse para alcanzar el número de 39 senadores y forzar no solo la elección de las autoridades de la Cámara y de los secretarios, sino para darle mandato a Villarruel para que pase a conformar las Comisiones del cuerpo de acuerdo con una proporcionalidad de bancas.



Con esa suma de voluntades que fuentes del bloque radical advirtieron que será, en principio, sólo para esta circunstancia, se resolverá darle al Frente de Todos ocho de los 19 lugares en las comisiones más grandes, siete en las de 17 integrantes, y tres en las Bicamerales cuando al Senado le toque designar a ocho integrantes, como es la que debe analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia.



Del encuentro participaron Villarruel y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche, por el oficialismo; el del radicalismo, Eduardo Vischi; el del PRO, Luis Juez; el peronista Mayans; el jefe de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, y el de Unidad Federal, Carlos Espínola.



Además, estuvieron los radicales Pablo Blanco y Mariana Juri; los peronistas Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Eduardo "Wado" De Pedro; la macrista Beatriz Ávila; Natalia Gadano por el bloque Por Santa Cruz, y la misionera Sonia Rojas Decout, por el flamante interbloque Innovación Federal.



Para la Presidencia Provisional figuran dos candidatos: el puntano Bartolomé Abdala y el formoseño Francisco Paoltroni, quien, si bien fue postulado oficialmente, desde La Libertad Avanza más tarde relativizaron esa designación, sobre todo luego de sus denuncias contra Villarruel, a quien acusó de acordar con Mayans para desarmar su candidatura.



"Mañana vamos a elegir autoridades y a definir las composiciones de las comisiones. No hubo acuerdo y se votará", comentó Vischi al salir del encuentro.



Acompañado por Losada y Blanco, el jefe del bloque radical reiteró que "esta es una sesión para darle herramientas a la Presidencia para ayudar al funcionamiento del Senado".



"Juntamos 39 voluntades. Y vamos a delegar en la Presidencia para que constituya las comisiones de acuerdo con una integración determinada", agregó.



Además, aunque dijo desconocer quién será propuesto por La Libertad Avanza para ser el Presidente Provisional, Vischi ratificó: "Vamos a apoyar lo que proponga la Vicepresidenta".