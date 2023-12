Repercusiones en la asunción de Francisco Azcué en Concordia

Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia

el diputado nacional por la UCR en Juntos por el Cambio, Atiliio Benedetti

Francisco Azcué asumió la Intendencia de Concordia, en una ceremonia que contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y que se desarrolló este martes en el Cine Teatro Odeón.rescató los testimonios y expectativas de algunos de sus funcionarios que asistieron al acto., mencionó a Elonce que “es muy bueno que Francisco `Gringo´ Azcué esté en Concordia, la gente es una privilegiada”. Y destacó que estuvo con él desde el inicio de su proceso para llegar a la intendencia y ponderó sus ideas y el compromiso.“El objetivo es trabajar todos juntos, desde la gobernación acompañando a cada intendencia. Además, la Policía tampoco va a estar sola, no habrá compartimentos estancos. Queremos regionalizar la provincia, no hay secretos: hay que ponerse la camiseta, justicia, jueces deben a acompañar a las fuerzas de seguridad para dar buenos resultados”, aseveró el funcionario.Acto seguido, mencionó que Concordia “es una de las prioridades. El Indec la pone como la ciudad más pobre del país, y es algo que nos duele a todos los entrerrianos. Acá hay buena gente, riqueza y no podemos permitir que los chicos crezcan comiendo de la basura. Eso se terminó”Por su parte,, manifestó sentir “una enorme emoción con el discurso del intendente por sacar a Concordia del lugar donde esta y volverla al lugar desde donde nunca se debería haber caído”.Asimismo, señaló que “es una esperanza, estamos ante un hecho fundacional, indicando un camino de superación de problemas”En cuanto al panorama nacional, sostuvo: “En el Congreso estamos expectantes a la medida que envíe el gobierno electo. Si ben estamos dentro de la oposición, somos una oposición constructiva y estamos atentos a la voluntad de cambio y mejora para el país”.En tanto, el secretario de Gobierno de Concordia, Luciano Delolio, mencionó que “Necesitamos mucho apoyo internamente, en esta etapa nos estamos reordenando”. Y aseguró que la etapa de transición “fue fundamental”.Por otro lado, indicó que “el acompañamiento del gobernador es muy importe en torno a las diversas actividades, sobre todo en relación a los inundados y el comportamiento del río, que genera una gran situación de incertidumbre”.“Nos hacemos cargo de toda la situación y trabajaremos en todo lo posible. Ahora el río está bajo y se refuerzan las acciones para evitar enfermedades y cuando se pueda incitaremos con el operativo de regreso a con la gente”, cerró.