Upcn a Frigerio: “los trabajadores seremos sostén fundamental del Estado”

La Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, coincidió con los conceptos de diálogo, sentido común, eficiencia, transparencia y austeridad mencionados por el gobernador Rogelio Frigerio en su discurso. “Los empleados públicos vamos a ser un sostén fundamental de esos principios”, afirmó. Y subrayó: “En estos puntos nos va a encontrar en el mismo lugar, siempre y cuando esto no signifique afectar los derechos conseguidos de los trabajadores”.



Representantes de UPCN Entre Ríos estuvieron presentes en el acto de asunción del gobernador Rogelio Frigerio, desarrollado este lunes en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. “Un acontecimiento tan importante de la democracia no se puede pensar sin los trabajadores”, explicó la Secretaria Adjunta.



Calificó al discurso del flamante mandatario como “duro y contundente en aspectos específicos”, principalmente respecto al “mensaje de lucha contra la corrupción y los privilegios de la política”.

“De acuerdo a cómo plantea el gobernador esta nueva etapa, los empleados públicos vamos a ser un sostén fundamental de los principios que describió en su mensaje”, remarcó además y dijo coincidir con algunos de esos conceptos, como el diálogo, el sentido común y la austeridad. “En eso nos va a encontrar en el mismo lugar, siempre y cuando esto no signifique afectar los derechos conseguidos de los trabajadores”, aseveró.



Destacó que hablara “de un Estado eficiente” y aseguró que “en ese punto UPCN va a apostar a un desarrollo del Estado que llegue a los ciudadanos”. Ponderó que “en ningún momento hablara de achicar en el sentido de los trabajadores, sino sólo del plano político. Por supuesto vamos a hacer un seguimiento de esta consigna para que no afecte el normal funcionamiento del Estado”, aseveró sobre este punto.

Resaltó también que Frigerio expresara “el compromiso de reconocer a los profesionales de salud y enfermeros, algo que nos parece totalmente justo”, y que mencionara a la educación y la seguridad “como ejes fundamentales de su proyecto de gobierno, que evidentemente es algo que la sociedad ha puesto sobre la mesa para poder resolver”, apuntó.



Otro de los temas a los que aludió el gobernador fue la reforma política y Domínguez consideró que se trata de una “cuestión fundamental para discutir y llevar al plano político sin la urgencia de los tiempos electorales”.

Si bien señaló que Frigerio “no mencionó la palabra consenso” entendió que este concepto “estuvo implícito en todo el discurso”.

“Quizás hubiésemos esperado alguna definición respecto a qué va a pasar con las paritarias”, marcó la Secretaria Adjunta de UPCN, y entendió que ese es “un tema puntual que deberá tratar con los sindicatos en forma urgente, por lo menos para dar señales de la importancia del ámbito y su continuidad”.



Apreció luego las definiciones respecto al pago de los salarios. “Tendrá que asumir algunos compromisos y seguramente endeudarse para poder transitar por lo menos el primer mes, pero esto lleva alguna certidumbre frente a un escenario nacional que es complejo y va a repercutir también en la provincia”, expresó Domínguez.

Asimismo valoró “el concepto de estar cerca de la gente, alineado con sus intereses, hacer una política de territorio y no de escritorio. Esto es algo que no podemos dejar de compartir en el sentido de que los problemas van a ser muchos y la mejor manera de enfrentarlos es poder conocerlos de primera mano”, resaltó.



“El discurso del gobernador no deja de reflejar un momento de crisis”, apuntó la dirigente de UPCN, y si bien señaló que “no hizo referencia a las posibles medidas que pueda tomar el Gobierno nacional, sí repitió la frase del Presidente ‘no hay plata’, que también marca un signo de época, pero además remarcó que va a defender la provincia en todos los ámbitos”.

Destacó que expresara “que su actitud no es revisar hacia atrás sino poder construir hacia adelante” y entendió que “habrá que equilibrar lo que puede llegar a estar bien y no dejarlo de lado solamente porque estemos frente a un gobierno que ha puesto al cambio como principal expresión de campaña”.



“Vamos a ver en el camino cómo implementa cada una de las medidas y estaremos, sin poner palos en las ruedas, señalando los aspectos que nos parezcan importantes desde los trabajadores, ya que la experiencia de la administración del Estado y las políticas públicas se sostienen fundamentalmente desde el lugar de los trabajadores”, resaltó la dirigente gremial.

Por último, consideró que “los próximos días son centrales para que podamos empezar a reunirnos y establecer una metodología de trabajo entre el Gobierno y los sindicatos, con definiciones y principios, en las que estemos preparados para afrontar lo que significa una nueva gestión”.