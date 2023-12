Frigerio: “Hay muchos problemas por resolver y tenemos que empezar ya”

“estamos trabajando con las empresas contratistas de obras públicas porque están preocupadas por la abultada deuda generada en los últimos tiempos, que ronda 20.000 millones de pesos,

de todos modos nos tenemos que endeudar para cumplir con la obligación de los sueldos de diciembre, pero menos que si no hubiéramos conseguido esta compensación

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, realizó una conferencia de prensa en el Salón Mujeres Entrerrianas de Casa de Gobierno, donde señaló que realizarán diversas reuniones de gabinetes con los intendentes para “tratar los problemas en cada rincón de la provincia” y apostó a una gestión descentralizada.Allí, el mandatario provincial informó que “hay que hay muchos problemas por resolver en la provincia y tenemos que comenzar ya”. Asimismo, mencionó que estará viajando a Concordia, Francisco Azcué, para acompañar al intendente electo en su asunción y tener una mesa de trabajo con el municipio “donde hay mucho por hacer” y además avanzar sobre la emergencia hídrica. Además, amplió que también estará presente en la asunción del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, "para tener una reunión de trabajo".En este contexto, el gobernador señaló que se deberá pedir una deuda en el corto plazo para pagar sueldos diciembre. Además, también para tener cubierto el primer desembolso de la deuda en dólares de la provincia". En este sentido,Interrogado sobre los empleados públicos que no cumplían con sus funciones o tenían licencia médica, el mandatario recalcó que “tienen que venir a trabajar. Vamos a tener un control de asistencia como corresponde al igual que las licencias médicas, algunas estarán justificada y otras no. Los contribuyentes están esperando eso de esta nueva era en nuestra provincia”.Reiteró que a los cargos políticos “los vamos a reducir a la mitad. Entendemos que por lo menos la mitad no significan para la gente y los contribuyentes mejor calidad de vida, ni una mejor provisión de bienes y servicios públicos”.Por otra parte, Frigerio informó quelo que generó obras paradas o relentizadas. Ha devenido en cesantías de trabajadores de la construcción. Esto es muy preocupante, más con lo que se espera que es un recorte de transferencias de la Nación”.Puso de relieve que “antes de asumir ya trabajamos para ordenar el problema y conocer su magnitud, para solucionarlo en el tiempo. Hay deudas en instancias judiciales que debemos resolver”.“Todos los problemas tienen solución, hay que dedicarse, trabajar, arremangarse, escuchar y estar cerca de la gente.”, enfatizó el flamante mandatario.El gobernador señaló que “estoy con mis ministros evaluando necesidades legislativas como herramientas de gestión”.“Estamos trabajando desde temprano en este tremendo desafío de ordenar y poner a la provincia de pie, para volver a crecer en un contexto muy difícil. El Presidente ya lo ha dicho con claridad: no hay plata”, recordó el titular del Ejecutivo entrerriano.Enseguida recalcó que “vamos a gestionar con la mayor eficacia y eficiencia posible para tratar que estas medidas del gobierno nacional, que son inevitables, porque hay que pelearle a la inflación con elementos contundentes como el equilibrio en las cuentas públicas nacionales, puedan, en parte, amortiguarse. Debemos tener la mayor eficacia y eficiencia en la gestión”, insistió.Sobre este tema, el mandatario provincial destacó que “la situación es complicada desde antes de la decisión del gobierno anterior sobre las modificaciones tributarias que afectaron las cuentas públicas de las provincias, como el impuesto de las Ganancia y el IVA". Y amplió: “Advertimos que esto iba a tener un impacto muy grande en las provincias. En nuestro caso, equivale a una nómina salarial entera”.“Estamos peleando por la restitución por la parte que se perdió desde nombre hasta hoy y afortunadamente conseguimos algo”, comunicó.En este mismo, sentido, aseguró que “”.“Si no logramos restituir estos fondos la situación será muy dramático. Voy a defender con uñas y dientes los recursos de los entrerrianos”, sentenció al destacar que "la reducción de la coparticipación de la provincia, termina afectando a los municipios. Si se logra reducir el gasto de la política y logramos ampliar el presupuesto de infraestructura, podremos compensar la reducción de las transferencias de recursos nacionales”.En cuanto a una pregunta sobre el campo y sector productivo, Frigerio aseveró que “vamos a defender al campo siempre, porque el que ataca al campo ataca al pueblo entrerriano".Ante la consulta de una posible fecha de convocatoria para dialogar con gremios sobre salarios, el gobernador destacó que “con el ministro de Trabajo avanzamos en este tema y tiene la indicación de dialogar con los representantes de los trabajadores para seguir con el mismo sistema de paritarias que teníamos hasta ahora".