Adorni anunció revisión de contratos y “suspensión de la pauta publicitaria”

Video: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy “todos los contratos que se firmaron en el Estado en el último año están en revisión”, y anunció la “suspensión de la pauta publicitaria en los medios por un año”.



Sostuvo hoy que la economía se encamina a “una hiperinflación más devastadora que la de 1989 y 1990”, pero remarcó que “la decisión del Gobierno es evitarla”.



“Nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. La inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que la hiperinflación de 1989 y 1990”, aseguró Adorni al hablar esta mañana en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.



En 1989 la Argentina registró una inflación anual de 3.079,5% y en 1990 de 2.314%.



Indicó que “la hiperinflación, por definición, es el rechazo absoluto por la moneda y la espiralización en los precios”, y aseguró que la Argentina se encuentra “en la peor crisis de la historia económica”.



En ese sentido, afirmó hoy que “la situación es crítica”, y subrayó que el Gobierno recibe “una Argentina con 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada, con problemas de empleo, de salario y en el comercio exterior”.



Por eso, subrayó que, “en las próximas horas", se tomarán "las medidas que eviten la catástrofe”, y puntualizó que las precisiones sobre el paquete de definiciones económicas las anunciará esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje grabado que se emitirá a las 17.



“Quien no trabaja, dejará de permanecer en la planta" del Estado



Al referirse a la administración pública nacional, que “el empleo militante es el que nace por cuestiones políticas y de caja”, y afirmó que, “quien no trabaja, dejará de pertenecer a la planta” del Estado.



Además, sostuvo que "el empleo político no puede existir más porque somos una sociedad empobrecida”.



El portavoz insistió en que "la decisión es clara: no hay plata y tiene que haber medidas concretas como la Ley de Ministerios y reducción de cargos políticos".

En ese sentido, informó que de 106 secretarías se pasará a 54, es decir una reducción del 49%; mientras que de 182 subsecretarías sólo permanecerán 140.



El recorte apunta a "hacer lo imposible en el cortísimo plazo por evitar la catástrofe, una de las crisis más profundas de la historia".

"Nos encaminamos hacia una hiperinflación, que es el rechazo absoluto por la moneda y la espiralización de los precios", añadió Adorni.