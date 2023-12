El Senado Nacional busca sesionar para definir sus autoridades

El Senado de la Nación intentará esta semana resolver la designación de sus autoridades, especialmente quién ocupará la Presidencia Provisional, antes de que el presidente Javier Milei firme el decreto para convocar a sesiones extraordinarias que se desarrollarán durante los meses de verano.



La intención es convocar a reunión de Labor Parlamentaria para hoy, a las 15. Así, se prevé, con la anuencia de los jefes de todos los bloques, llamar a una sesión preparatoria que se llevaría a cabo este miércoles.



El objetivo es elegir las autoridades de la Cámara en reemplazo de quienes renunciaron a sus cargos o terminaron sus mandatos.



Entre esos lugares se cuentan la Presidencia Provisional, que era ocupada por la peronista santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y renunció a ese cargo, y la Vicepresidencia primera, que quedó vacante tras el fin del mandato del misionero Maurice Closs, del Frente de Todos.



Además, el Senado también buscará ocupar las secretarías del Senado: la Parlamentaria y la Administrativa.



Para este último lugar, según fuentes parlamentarias, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) postulará a María Laura Izzo, quien trabajó en el gobierno de Cambiemos como Directora de Bienestar de Personal de las Fuerzas de Seguridad y, luego, entre 2019 y 2020 como Directora de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad de la Nación.



Además, LLA pretende ocupar la Presidencia Provisional del Senado, segundo escalón en la sucesión presidencial, sobre todo luego de que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtiera que ese lugar le corresponde al oficialismo de turno.



Sin embargo, el jefe del bloque de Unión por Todos (ex Frente de Todos), José Mayans, dijo en varias oportunidades que ese lugar debería corresponderle al sector mayoritario.



Unión por Todos (UxP) tiene 33 senadores, seguido por el radicalismo con 13 y LLA con siete.



En principio, el candidato del oficialismo para ocupar la Presidencia Provisional era el formoseño Francisco Paoltroni quien, unos días después de ser postulado, denunció que existía "una operación" entre el diputado nacional Guillermo Montenegro y Mayans para "bajarlo" de su postulación.



No obstante, tras la asunción del presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, Paoltroni confirmó que "se deben resolver esta semana las autoridades del Senado" y vaticinó: "Si está dentro de la voluntad del espacio que compone la Cámara" será el nuevo Presidente Provisional.



Si Paoltroni finalmente no es designado en ese cargo el candidato podría ser el puntano Bartolomé Abdala.