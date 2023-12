Pullaro firmó un decreto que pone fin a la no repitencia de escuelas secundarias

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó: "Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo".



Al respecto agregó: “hasta ahora daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela”.



“Es muy simbólico y representativo de nuestro gobierno y nuestro método. Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo”, sostuvo.



Según dijo Pullaro, esto “significa que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no va a pasar de año como sucedió en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe”.



“Vamos a esforzarnos para tener un seguimiento de cada uno de los alumnos, día a día”, agregó el mandatario y cuestionó que “la no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber”.



En ese contexto, Pullaro afirmó: "Creemos que es una medida que muestra el modelo que vamos a construir en educación y en toda la agenda del gobierno de la provincia”.



“Significa que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno”, concluyó.