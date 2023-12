El gabinete de Frigerio: apreciaciones de ministros y secretarios provinciales

Política Expectativas y repercusiones en la asunción de Rogelio Frigerio en Entre Ríos

Tras su asunción como gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio tomó juramento constitucional de sus siete ministros: de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Infraestructura y Servicios estará Darío Schneider; de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Finanzas, Julio Panceri; de Salud, Guillermo Grieve; de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y de Desarrollo Humano será presidido por Verónica Berisso.rescató el testimonio de algunos de los funcionarios que integrarán el nuevo gabinete provincial.Al respecto,, dio cuenta ade “la enorme responsabilidad por delante porque vinimos a dar lo mejor de nosotros, el máximo de nuestras responsabilidades, sin una lógica fundacional ni iluminada”. “Hay que trabajar para cambiar muchas cosas, sostendremos las que están bien, pero es una provincia que está explotada al mínimo de sus capacidades y posibilidades, y tenemos que devolverle el brillo y que vuelva a ser la provincia rica de la Región Centro, para que deje de parecerse a las provincias del norte, y tenga mucho más que ver con Santa Fe y Córdoba”, fundamentó.“La próxima semana sacaríamos la ley de ministerios”, anunció y confirmó que, desde hace un mes, mantiene reuniones no oficiales con representantes de los gremios. “Hay buen diálogo y tenemos crédito para hablar con ellos porque tienen fe y confianza en lo que haremos; nos sentimos acompañados y sostenidos por quienes constituyen una fuerza viva sustantiva motorizadora de lo que queremos para la provincia y tenemos que estar espalda con espalda”, argumentó al respecto., agradeció el puesto que le dio el Gobernador: “Es una gran responsabilidad que me tiró. Yo no trabajé en política, salí de una institución policial, pero hoy estamos frente a este nuevo desafío. Hay que ponerle el pecho”.Acerca de lo que llevará adelante, Roncaglia respondió: “Nosotros fuimos protagonistas de la escucha de la gente, de la demanda de la inseguridad, no quiere que le vendan más droga a los hijos. La abuela, el padre y la madre ve en peligro a sus hijos. Quiere que el Estado esté presente y no se aísle. El Estado debe ser protagonistas con sus policías, con su servicio penitenciario, con los jueces y buenos fiscales”., resaltó las sensaciones tras asumir su cargo: “Estamos muy emocionados para llevar adelante cada uno de los planes, fundamentalmente para nosotros el plan de salud”.Consultado sobre los reconocimientos que tendrían los profesionales de salud, detalló: “Se ha perdido una oportunidad histórica. Para nosotros, fue muy difícil la pandemia y fundamentalmente para todos los profesionales de la salud. Parte de nuestra función va a ser ver los recursos materiales que se necesitan y los recursos humanos que tengan el reconocimiento por todo el esfuerzo que hacen. Va a haber que trabajar mucho estos cuatro años”.“Lo importante es que le demos la oportunidad a cada entrerriano en cada uno de los lugares de la provincia. En esto trabajamos en conjunto con Daniel Blanzaco, el nuevo secretario de salud, con el que vamos a llevar adelante este programa”, cerró., comunicó aque la pauta que le dio el gobernador fue la de “facilitar, reducir y simplificar los costos del sector privado para que se pueda generar empleo privado que tanto necesita la provincia”.“Hay sacar leyes que son una complicación para la producción, como la ley de aplicación de fitosanitarios, y la conservación de los recursos naturales aumentando la productividad como una línea de trabajo con el apoyo en infraestructura, como lo son los caminos, para lo que trabajaremos junto a Vialidad provincial”, anticipó al respecto y dio cuenta de “conversaciones con los integrantes de la Mesa de Enlace y presentantes de los productores y e industriales”.En tanto,, ponderó: “Se trata de una gran responsabilidad que estamos asumiendo hoy, pero con mucha expectativa, energía, ganas y un gran equipo que logramos conformar”.“Han dejado muchos compromisos incumplidos por parte de la obra pública, que se usó para hacer campaña política y a esa deuda habrá que pagarla. También el gobernador anunció que tuvo que pedir colaboración y préstamos para pagar los sueldos”, señaló.“Trabajaremos con las empresas que están con contratos y ejecución de obras en la provincia, tanto en el IAPV, en la parte de arquitectura de Entre Ríos como en Vialidad, donde hay un abanico de situaciones que vamos a tener que sentarnos a analizar con cada uno para ver cómo se reconduce””, sostuvo.“Todas las obras son necesarias y la idea es concluir con todas las comenzadas, pero de acuerdo a un cronograma de pagos que nos garantice el financiamiento porque hoy no tenemos. Hay que planificar y trabajar con las empresas involucradas en la provincia”, sentenció., el nuevo secretario de Modernización, sostuvo que el discurso de Frigerio fue "muy claro" respecto del "desafío enorme por delante". Respecto al área que asumirá, repasó que "el Gobernador habló en su mensaje a la Asamblea sobre facilitar trámites, a transparentar información pública, que la gente sienta que el gobierno pueda darle respuesta rápidamente y sobre todo con un compromiso moral que tiene que ver con reconstruir el compromiso político de la provincia”.Por último, sostuvo: “Hace más de cuatro semanas que venimos trabajando en la transición. Estamos preparando el plan de gobierno y a partir de hoy, empezamos a trabajar con los objetivos que planteó Rogelio. Estamos entusiasmados, pero con un desafío por delante que tenemos por trabajar”.En tanto,, manifestó: “Hoy tuvimos una reunión de gabinete con la ministra de Desarrollo Social y secretarios del área. Ya fuimos a cada Secretaría que nos corresponde, estuvimos charlando con los empleados y a partir de toda esta semana, es trabajar en las medidas de urgencia que nos preocupa”.En ese contexto, remarcó: “Se va a hacer una auditoría de gobierno, donde va a exponer el gobernador cómo se encuentran las áreas. En alguna etapa de la transición recibimos información y otras que empieza a conocer quién es el personal de las secretarías”.A su vez,, contó: “Estoy emocionado, es un largo camino, él lucho mucho por esto. En estos tres años compartimos muchas cosas juntos y está confiado en poner a los entrerrianos en un alto nivel”.“Nuestra política deportiva es bastante simple y contundente que comparte cualquier persona, el cual es tener más entrerrianos en la práctica deportiva y que puedan tener la posibilidad de mejorar”, cerró.Por otro lado,, afirmó: “Estamos muy felices de estar acá en un momento histórico y con muchas expectativas. Entendemos que hay muchas cosas que se hicieron bien, las cuales serán profundizadas, y después avanzaremos con los ejes de educación”.En cuanto a la reunión con los gremios, señaló: “Tuvimos una reunión con Agmer, iniciamos un diálogo que fue muy ameno y así seguiremos juntándonos con todos. Habrá una paritaria, pero más adelante, no ahora”.Acerca del presupuesto votado por la Legislatura, destacó: “Es importante el aporte de Nación, pero sabemos que hay un gran porcentaje que se va en masa salarial y tenemos que ordenar el Consejo General de Educación para ver cuáles son las partidas que tendremos para llevar adelante los objetivos pedagógicos”.Por otra parte,, comentó: “La idea y el compromiso del gobernador es que la producción tenga su movimiento, algo esencial para la gente de las áreas rurales”.“Tenemos en cuenta que no será una tarea fácil porque no estaba funcionando del todo bien y la idea es poder darle una impronta, equipar a Vialidad porque hay falta de maquinarias. También hay que integrar a aquellos Consorcios Camineros”, destacó.Mientras que, ratificó que “es un honor que me hayan convocado para esta tarea y poder acompañar el plan entrerriano de salud"., que asumirá la secretaría Legal y Técnica, alabó el discurso que dio Frigerio: “Fue muy interesante, donde el Gobernador planteó la necesidad de la austeridad, que no debemos mirar hacia otro lado en este divorcio entre la gente y la política. Es fundamental cuidar hasta el último peso. Estamos en una situación económica muy delicada. Desde ese punto se parte, pero con una esperanza de que Entre Ríos una vez por toda salga del estancamiento. Entre Ríos tiene muchísimo para crecer”., que va a estar a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial, aseguró: “Tenemos varias obras ejecutándose. El aeropuerto de Concordia y todos los anexos. También tenemos todos los afluentes de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Dos están licitados y uno ya comenzó el trabajo. También la Circunvalación a la ciudad de Gualeguaychú”.Por otro lado, apuntó al financiamiento que tendrá la provincia: “Quedan afuera los recursos que venían de Nación, que son prácticamente 14 escuelas, que estamos preocupados porque si no hay financiamiento para terminar esas obras veremos de qué manera podremos concretarla alguna de ellas antes del comienzo de clase”.