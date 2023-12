Rogelio Frigerio: "Siempre voy a defender los intereses de los entrerrianos"

Se llevó adelante este lunes por la tarde la jura del Gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno. Tras realizar la jura a sus ministros, habló hacia la ciudadanía.Tras jurar como Gobernador, Frigerio le habló a la ciudadanía: “Querido pueblo entrerriano, es la primera vez que les hablo como Gobernador.Es un rol que cumplieron grandes próceres de la provincia como el Supremo Entrerriano “Pancho” Ramírez o el General Justo José de Urquiza, el padre de la Reorganización Nacional”.Personalmente, hizo una ronda de agradecimientos: “Personalmente, es una emoción porque esta es la tierra de la que se enamoró mi abuelo Rogelio Julio Frigerio hace casi 90 años.. Quiero agradecer a mi mujer y a mis hijos por haberme apoyado incondicionalmente desde el primer día en el que decidí involucrarme para darle a nuestra provincia el lugar que se merece. Sin el acompañamiento de ustedes, hubiera sido imposible afrontar este desafío. Gracias a toda mi familia, a mis padres, a mis hermanos y a mis amigos por estar siempre presente”.Posteriormente, agregó: “Tengo en claro que ningún honor, título banda o bastón están puestos por encima de la voluntad de cada uno de los entrerrianos que me puso en este lugar. La confianza que depositaron en nosotros no es un cheque en blanco, es un mandato claro y conciso”.Acerca de lo que espera llevar adelante en la provincia, expuso: “Empieza una nueva etapa para nuestra provincia, una etapa en la que vamos a rumbear hacia el norte que sentimos los entrerrianos en la sangre, el norte de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, del orden, de la educación y la seguridad. Es una etapa en la que vamos a impulsar el diálogo y el trabajo en conjunto, sin distinciones partidarias, priorizando siempre el sentido común y lo que sea mejor para nuestra provincia”.Por otro lado, el Gobernador garantizó su principal objetivo: “, cueste lo que cueste. La política tiene que ser una política que facilite y que promueva. No puede ser un lastre o una carga para el que pretende invertir y generar empleo. Solo así vamos a lograr tener una Entre Ríos con más responsabilidades”.Finalizado el discurso y la jura de los nuevos ministros del gabinete, el gobernador Frigerio se dirigió a la explanada de la Casa de Gobierno, acompañado por su esposa, sus dos hijos, su madre y su padre, y brindó un breve discurso ante la ciudadanía entrerriana que se hizo presente en el acto de asunción de las nuevas autoridades.“Los entrerrianos queremos volver a confiar en quienes nos gobiernan. Queremos volver a creer. Por eso voy a ser completamente sincero: la situación por la que estamos atravesando es muy delicada”, afirmó.“A nivel nacional, ya lo describió el Presidente entrante de manera clara y contundente, ‘no hay más plata’ para subsidios ni para obras, y eso obviamente repercute en todas las provincias del país: en la boleta de luz, en el transporte, en la política de viviendas, en la obra pública en general y en los fondos destinados a la educación”, planteó.Por esos motivos, afirmó: “Vamos a tener que acompañar el norte que marcó el Presidente, volcar nuestro esfuerzo en ordenar las cuentas provinciales y construir un gobierno eficiente y austero en un contexto provincial que ya de por sí es complejo. Ustedes me confiaron la responsabilidad de ser el gobernador de nuestra provincia, y nunca les voy a mentir: estamos recibiendo una provincia sin plata y endeudada”.“Gracias a las gestiones que logramos hacer a último momento, sin siquiera haber asumido formalmente, logramos recuperar parte de lo que las provincias le cedieron al gobierno nacional, tras la reforma del Impuesto a las Ganancias e IVA anunciada en septiembre en el marco de la campaña electoral”, explicó.De esta manera, anticipó: “Esta realidad nos obliga igualmente a tomar deuda de corto plazo por aproximadamente 30.000 millones de pesos para pagar los sueldos de la administración pública de diciembre en tiempo y forma. Esta no es la única deuda que tiene la provincia: en lo que respecta a la obra pública, se estima que se les debe a los contratistas más de 20.000 millones de pesos entre redeterminación de precios, obras paradas y juicios”.“También nos faltan 17 millones de dólares para cubrir el vencimiento de deuda en dólares que tenemos en febrero. No estoy buscando excusas ni señalando culpables, mirar para atrás sólo tiene que servir para tomar mejores decisiones y no cometer los mismos errores, no para deslindarse de responsabilidades. Estamos acá para resolver los problemas de la gente”, concluyó.