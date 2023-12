Villarruel firmó un decreto y Juez se incorporó al Consejo de la Magistratura

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en su cuenta oficial de X (ex Twitter), consignó: "He firmado el decreto parlamentario que habilita al senador Luis Juez a incorporarse al Consejo de la Magistratura, conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se nos daban 5 días para integrar el Consejo con Juez como consejero titular para el período 2022/2026".



La medida de Villarruel está relacionada a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que el senador radical se integre al Consejo de la Magistratura para ocupar la banca por la segunda minoría de la Cámara Alta.



La decisión de la Corte quedó plasmada en una resolución de trece páginas que lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda; mientras que el magistrado Ricardo Lorenzetti no intervino y se mantuvo en la postura que había asumido en anteriores decisiones dado que siempre fue crítico del fallo que dispuso la conformación del Consejo de la Magistratura.



El fallo del máximo tribunal puso fin a la disputa que se había originado entre el ex oficialismo, que pretendía que asuma el senador de Unión por la Patria Martín Doñate (a partir de una partición en dos sub bloques), y la oposición, que postulaba a Juez (también a partir de la división entre el PRO y la UCR dentro de Juntos por el Cambio).



"La presidencia del Honorable Senado de la Nación deberá enviar al Consejo de la Magistratura de la Nación el título que designa a los senadores Luis Alfredo Juez y Humberto Luis Schiavoni, como consejeros titular y suplente respectivamente, en representación de la segunda minoría de dicha cámara para el período 2022-2026", sostuvieron los jueces de la Corte.



"En caso de incumplimiento por parte de la presidencia del Honorable Senado de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá arbitrar los medios necesarios para que el senador Luis Alfredo Juez se incorpore a dicho órgano como consejero titular", remarcaron.