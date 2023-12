Expectativas y repercusiones en la asunción de Rogelio Frigerio en Entre Ríos

Rogelio Frigerio asume como el nuevo Gobernador de Entre Ríos durante una ceremonia que se desarrolla este lunes en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. El acto inaugural cuenta con la presencia de autoridades y vecinos.rescató los testimonios y expectativas de algunos de sus funcionarios que asistieron a la ceremonia, quienes, además, se refirieron al discurso presidencial de Javier Milei.El gobernador santafesinoagradeció a Rogelio Frigerio que hoy jura “por todo lo que está haciendo para cambiar la provincia de Entre Ríos y para aportar a un cambio que viene en el país. De la figura de su par entrerriano, ponderó que “es una persona de profunda experiencia en el sector público y está liderando la Región Centro que unirá a nuestras provincias y nos permitirá trabajar juntos en temas de agenda estratégica, como la Hidrovía que nos une, lo productivo para defender al campo, potenciar la industria y trabajar para que el interior del país lidere el cambio que tiene que venir en Argentina”.Pullaro bregó por “pelear por el federalismo y por los recursos que tienen que tener nuestras provincias”. “Entre Ríos y Santa Fe son provincias hermanas y nos une una identidad de gente que apuesta al trabajo y que tiene un perfil productivo que se esfuerza por salir adelante; las dos provincias saldrán adelante trabajando juntas y de manera mancomunada”, remarcó.Consultado sobre los recortes en el Estado anunciados por el presidente Javier Milei, éste apuntó: “Alguien tiene que ordenar el Estado Nacional y los recursos, porque en ninguna economía se puede vivir con déficit fiscal o financiero, el que termina siendo sostenido con crédito externo o con emisión monetaria. Alguien tiene que ordenar las cuentas del Estado porque termina siendo un peso importante a todo el resto de la República, pero que el ordenamiento no sea a costa de los recursos de las provincias”.“Santa Fe no es de las provincias más beneficiadas por el sistema de subsidios nacionales, como sí lo son AMBA y Ciudad de Buenos Aires, a donde van todos los recursos de las provincias que producimos, trabajamos y nos esforzamos”, cuestionó y recalcó: “Santa Fe defenderá la coparticipación, pero tampoco no nos vamos alarmar porque nuestra provincia ha sostenido este sistema de federal inverso que hizo que las provincias productivas sostengamos a Buenos Aires”., por su parte, dijo: “Recurrimos al acto de asunción del conductor de nuestro proyecto político con mucha emoción, entusiasmo. Es muy importante porque en este acto, nuestro líder dará a conocer cuáles son los lineamientos generales, aquellas medidas, rumbos que dará la provincia y por eso hay tanta expectativa. Es un día muy especial, de mucha emoción y que quedará marcado en la historia de Entre Ríos”.“Nuestra ciudad tiene 58% de pobreza, 69,2% de pobreza infantil, un podio que ocupamos desde hace mucho tiempo y eso es una urgencia para nosotros. Rogelio siempre dice que ‘Concordia es un ejemplo más claro de la distancia entre lo que somos y podemos hacer, en función del potencial que tenemos’”, sostuvo.“Concordia es una ciudad que lo tiene todo y tiene esta complejidad en relación al tejido social, a la inclusión, a la marginalidad, así que esa es la prioridad absoluta. Tenemos un plan de gobierno que desarrollaremos a mediano y largo plazo, con una actuación articulada con la provincia. Rogelio tiene”, acotó.En tanto,, manifestó: “Hoy tuvimos una reunión de gabinete con la ministra de Desarrollo Social y secretarios del área. Ya fuimos a cada Secretaría que nos corresponde, estuvimos charlando con los empleados y a partir de toda esta semana, es trabajar en las medidas de urgencia que nos preocupa”.En ese contexto, remarcó: “Se va a hacer una auditoría de gobierno, donde va a exponer el gobernador cómo se encuentran las áreas. En alguna etapa de la transición recibimos información y otras que empieza a conocer quién es el personal de las secretarías”.A su vez,, contó: “Estoy emocionado, es un largo camino, él lucho mucho por esto. En estos tres años compartimos muchas cosas juntos y está confiado en poner a los entrerrianos en un alto nivel”.“Nuestra política deportiva es bastante simple y contundente que comparte cualquier persona, el cual es tener más entrerrianos en la práctica deportiva y que puedan tener la posibilidad de mejorar”, cerró.Por otro lado,, afirmó: “Estamos muy felices de estar acá en un momento histórico y con muchas expectativas. Entendemos que hay muchas cosas que se hicieron bien, las cuales serán profundizadas, y después avanzaremos con los ejes de educación”.En cuanto a la reunión con los gremios, señaló: “Tuvimos una reunión con Agmer, iniciamos un diálogo que fue muy ameno y así seguiremos juntándonos con todos. Habrá una paritaria, pero más adelante, no ahora”.Acerca del presupuesto votado por la Legislatura, destacó: “Es importante el aporte de Nación, pero sabemos que hay un gran porcentaje que se va en masa salarial y tenemos que ordenar el Consejo General de Educación para ver cuáles son las partidas que tendremos para llevar adelante los objetivos pedagógicos”.Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos,, compartió sus reflexiones: "La UNER se debe a las necesidades de nuestra provincia, presente en distintas localidades. Hemos acompañado a las autoridades y hoy participamos en el recambio provincial. Institucionalmente celebramos 40 años de democracia, de poner en valor los derechos humanos, y la universidad espera ser convocada para discutir nuestras prioridades, líneas de acción y políticas educativas de investigación".En tanto,destacó "Primero celebrar los 40 años de democracia, la alternancia en la provincia, la legalidad y legitimidad de un gobernador que surge del voto popular y en ese marco institucional por eso estamos aquí".Asimismo, el dirigente sindical valoró la calidad de las reuniones con las autoridades entrantes y destacó la importancia del espacio para expresar la visión del sindicato respecto al camino a seguir. "Hemos tenido reuniones con las futuras autoridades del consejo, fue muy buena y valoramos mucho ese espacio donde expresamos el camino que nosotros queremos seguir transitando es el de la paritaria en un ámbito donde podamos discutir, debatir las condiciones de trabajo y salario", agregó.