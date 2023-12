Para dirigente social, el mensaje de Milei fue “conflictivo” y explicó el motivo

Política Las frases más impactantes del discurso del nuevo Presidente Javier Milei

En su primer discurso como presidente, Javier Milei demostró que no se doblegará a los movimientos sociales y les advirtió queconsultó a uno de los dirigentes sociales de Entre Ríos, quien cuestionó que el mensaje del mandatario liberal libertario es “conflictivo” y se anticipa “condiciones discursivas para después justificarse ante los hechos”.evaluó que el discurso presidencial de Javier Milei, en el día de su asunción, estuvo dividido en dos partes. “Una dirigida a justificar algo que se venía en un segundo tiempo basado en llamar a grandes próceres, comoque hizo un pacto para entregarle nuestras pertenencias a Inglaterra, que era el gran colonialismo su época, y hoy quiere hacer lo mismo justificando el ajuste, que constituyó la segunda parte de su discurso porque no hay plata”, expuso y recordó que el libertario, durante su campaña electoral, “decía que era un especialista que venía a acomodar aquellas cosas que no supieron hacer quienes gobernaron durante muchísimo tiempo”.De hecho, cuestionó que “las subas de los servicios, como la nafta que tuvo un incremento del 30% el viernes pasado, van directamente a las góndolas de alimentos, que es lo básico que tienen los integrantes que pertenecen a los movimientos sociales”.aseguró el mandatario y ante sus dichos, la respuesta del dirigente social fue la siguiente:porque más allá de los posicionamientos políticos de los movimientos sociales y de algunos partidos,a partir de 2002 cuando comenzó a ser una tradición en nuestro país porque tenemos el recuerdo vivo del Argentinazo, tras el que renunció De La Rúa a causa de una gran crisis social y económica”.Jarupkin ratificó que la movilización de los 19 y 20 de diciembre “se sostiene y ya está prevista”; de igual manera, refirió quey las medidas de ajuste que tome, que prevé cierta represión social si es que intentamos salir a manifestarnos, es un discurso que se anticipa al conflicto social que aún no existe y que está generando las condiciones discursivas para después justificarse ante los hechos”.cerró.