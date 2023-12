Bordet: “Termino mi gestión con la satisfacción del deber cumplido”

Gustavo Bordet dijo que culmina su gestión "con la satisfacción del deber cumplido”. Así lo manifestó en el acto de asunción de Rosario Romero, con quien "compartimos muchos años en el gabinete, trabajando en la gestión provincial, y va a ser una gran intendenta de Paraná".En la oportunidad, Bordet dijo sentirse “muy contento de participar en una ceremonia tan importante, para acompañar a Rosario en esta gestión que va a emprender y que no tengo ninguna duda que va a ser una gran gestión, porque puedo dar testimonio de su abnegación por el trabajo, su dedicación y su sensibilidad para abordar distintos temas".Hizo notar que "compartimos muchos años en el gabinete, trabajando en la gestión provincial, y va a ser una gran intendenta de Paraná, como también lo fue Adán Bahl. Creo que hay en Paraná la posibilidad de seguir una tarea que está planteada y poder generar una gran expectativa hacia el futuro",Consultado por la prensa, Bordet consideró que culmina su gestión "con la satisfacción del deber cumplido, con las cuentas ordenadas fiscalmente, con una provincia con paz social, donde hay diálogo y no hay grietas; donde tenemos 400 obras públicas terminadas, más 230 en ejecución; y con políticas públicas en marcha". Luego deseó "al gobernador electo muchos éxitos, porque de su éxito depende el éxito de todos los entrerrianos".Ante una consulta, prefirió no dar opinión sobre el primer discurso del presidente de la Nación, Javier Milei: "Sería muy apresurado emitir juicio de valor cuando queda mucho para andar, hay que esperar las medidas económicas y el efecto que estas produzcan. No quiero adelantar opiniones porque hoy es un día donde se renuevan las autoridades democráticas y ojalá le vaya bien al Presidente, que Argentina encuentre un camino y que incluya a todos los argentinos".Sobre las futura medidas que disponga el nuevo Presidente, dijo que una vez que las conozca "tendremos que estudiarlas, evaluar; se aprobará lo que estemos de acuerdo y no se aprobará lo que no estemos de acuerdo. En nuestro caso, el veredicto popular nos puso para ser oposición, representamos un 45 por ciento de los votos que obtuvo nuestra fuerza política, y haremos oposición responsable"."Mi prioridad en el Congreso será defender los intereses federales, de todas las provincias, hacer sentir una voz federal; y por otro lado, de forma particular, defender los intereses de la provincia de Entre Ríos. Yo estoy para acompañar a la provincia en todo lo que sea necesario", subrayó.Sobre la posible privatización de los medios públicos, afirmó que "tengo mi opinión formada al respecto, porque los medios audiovisuales públicos generan la posibilidad de que muchas personas que no tienen acceso a pagar un canal de cable o por el lugar donde viven no tienen la conectividad necesaria, pueden tener llegada a la información, al entretenimiento, al deporte, a la cultura. Después la gente elige qué medio escuchar, pero siempre es bueno tener un medio de bandera, como es la BBC de Londres, o Radio y Televisión en Francia o como también es en España. Argentina no puede ser la excepción y todos tenemos derecho a tener voz".