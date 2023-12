Frigerio garantizó el pago del aguinaldo “en tiempo y forma”

Paraná Expectativas y repercusiones en la asunción de Rosario Romero en Paraná

Las expectativas sobre su gobierno

Quita de subsidios para transporte

Habrá aguinaldo

Luego de participar en las asunciones de Javier Milei y Maximiliano Pullaro, el Gobernador electo de Entre Ríos pudo estar presente en el Teatro 3 de Febrero: “Quería estar acá también en la asunción de Rosario en el municipio de Paraná”.Sobre las expectativas que tiene sobre la relación entre provincia y municipio, el mandatario expuso: “Tiene que ser una relación que le sirva a la gente. Los políticos tenemos que trabajar para solucionar los problemas de la gente. Para eso tenemos que dialogar, llegar a consensos y trabajar en conjunto. Siempre lo he hecho en mi vida y ahora mucho más con esta tremenda responsabilidad que tengo sobre mis hombros”.Consultado sobre el mensaje que dio Milei en su asunción, fue claro: “Evidentemente el Presidente marcó un panorama muy duro para la Argentina que viene. Creo que habló con la verdad y eso es importante. Hay que decirle la verdad a la gente y creo que todos tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para que el esfuerzo de los argentinos empiece a valer la pena”.Por otra parte, aseguró que tuvo diálogo con el Presidente y afirmó: “Creo que vamos a poder trabajar juntos. Ustedes siempre me van a ver defendiendo los intereses de los entrerrianos”.De cara a lo que acontecerá en su asunción al poder mañana, Frigerio remarcó su deseo: “Tengo una enorme responsabilidad y expectativas de poder resolver problemas. La política tiene que volver a servir para resolver problemas de la gente, los que le quitan el sueño a los entrerrianos. Para eso me he preparado y, a partir de mañana, voy a trabajar en resolver concretamente problemas de los entrerrianos”.“Hay un paquete de medidas que atienden distintas realidades. Lo institucional, la transparencia que tiene que ver con generar condiciones para que haya empleo de calidad. También sus medidas apuntarán a “temas de salud, educación, bienes y servicios público más sensible para la sociedad”.En referencia a este punto, el Gobernador puntualizo que le va a preocupar en caso que se concrete esa quita para los entrerrianos. A modo de solución, explicó: “Tendremos que ser más eficientes que nunca con los pocos recursos que tengamos. Heredamos una situación muy difícil, pero nosotros recibimos la provincia como la recibimos y la responsabilidad nuestra es solucionar problemas con lo que tenemos y no estar quejándonos todo el día por el pasado, sino mirando hacia adelante”.En última instancia,