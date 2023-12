Tras el traspaso de mando, Francisco Azcué asumió la intendencia de Concordia

El intendente de Concordia,, y el intendente electo y formalmente proclamado,, presidieron este domingo la ceremonia de firma de actas, entrega de informes financieros y administrativos y traspaso de mando; oficializando de esta manera el inicio de actividades de la nueva gestión municipal.Concejales y concejalas, integrantes de los equipos político-técnicos de ambos dirigentes y funcionarios entrantes y salientes participaron del acto realizado en el Palacio Municipal.Tras agradecer el trabajo realizado en estos ocho años de gestión y remarcar el momento institucional y democrático que significó el traspaso de mando, el intendente Francisco Azcué señaló que "se inicia el tiempo del orden, del trabajo y el progreso" como así también "del diálogo y el consenso" para que lo primero se cumpla.Destacó además el proceso de transición llevado adelante en este tiempo, poniéndolo como ejemplo a nivel provincial y nacional, mediante el cuál se demostró "madurez, altura y responsabilidad, dejando atrás la grieta que tanto nos desgastó".En cuanto al, Azcué señaló que será importante el trabajo conjunto con el sector privado y cada una de las instituciones que conforman la ciudad: "no es una buena idea que el gobierno se desconecte de la gente. Debemos motivar la participación ciudadana porque el municipio no puede hacerlo todo sólo sino que es necesario que la sociedad se involucre en este proyecto, que se construye en base a objetivos y no a ideologías".Al referirse alque lo está acompañando, pidió "que se pongan la camiseta de Concordia, cada uno desde el lugar y rol que le corresponde" para que las políticas que "nos hemos propuesto desarrollar, sean eficientes y exitosas" para sacar a la ciudad de los índices de pobreza en los que se encuentra inmersa. "En cada decisión que tomen, nunca pierdan de vista la situación en la que están nuestros vecinos".Por último Azcué subrayó que "estamos convencidos de que la política es la herramienta de transformación por excelencia" por ello "la vamos a reivindicar y enaltecer, trabajando conjuntamente con los legisladores provinciales, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Ese es el camino que comenzamos a transitar, el del trabajo, del orden, del progreso y del mérito".Cresto, por su parte, destacó “el entendimiento y la madurez que hubo en el proceso de transición que junto con Francisco y su equipo iniciamos al día siguiente de las elecciones, poniendo siempre a Concordia por encima de cualquier otro interés o diferencia”.Para el intendente saliente, “esta ceremonia, de gran significación institucional y democrática, marca para nosotros el cierre de un ciclo de 8 años de trabajo en equipo y logros compartidos. Hoy podemos decir, con datos objetivos y resultados concretos, que hicimos mucho. Y lo más importante es que lo hicimos entre todos”, subrayó.“Con el Gobierno Nacional, con la Provincia, con los organismos internacionales de financiación, con las instituciones y los vecinos impulsamos el desarrollo de grandes obras y políticas públicas estratégicas que afianzaron la construcción de un modelo de ciudad con mejor calidad de vida, participación ciudadana, igualdad de derechos y más oportunidades”, resumió.“Hoy le entregamos a Francisco un municipio ordenado, en marcha y con las cuentas claras; así como también un Fondo Anticíclico que constituye un respaldo económico sólido para afrontar emergencias y escenarios económicos adversos sin comprometer los recursos municipales”, sostuvo el dirigente concordiense.“Deseamos que el éxito acompañe al nuevo gobierno municipal y estaremos trabajando, desde nuestro lugar en la legislatura entrerriana, para acompañar y apoyar todas las iniciativas y proyectos que podamos articular juntos en beneficio de nuestra ciudad; porque en el país se vienen tiempos difíciles y a los que tenemos puesta la camiseta de Concordia esto debe motivarnos aún más para dejar definitivamente atrás la grieta y unirnos en la defensa de los intereses de Concordia y en la gran tarea de consolidar su crecimiento”, dijo también el diputado provincial.En este acto, la escribana Cecilia Challiol dio lectura al acta correspondiente y el secretario de Gobierno y Hacienda, Aldo Álvarez, acompañó al intendente Cresto en la entrega de los respectivos informes. El vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Felipe Sastre, tuvo a su cargo la firma del acta y la recepción de informes, en razón que el concejal ejercerá interinamente la intendencia hasta que Azcué preste juramento en el acto de asunción del próximo martes.