Juan Grabois pidió “respetar la voluntad mayoritaria del pueblo"

El dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, llamó hoy a "respetar la voluntad mayoritaria del pueblo" que eligió al presidente Javier Milei, pero para poder "convivir", pidió "respetar" también a la "enorme cantidad de argentinos" que eligió otra opción, al cuestionar el primer discurso del libertario como mandatario.Con un mensaje en su cuenta de la red social X, Grabois analizó que en esta "etapa de profundas diferencias conceptuales", que comenzó con la asunción de Milei, "para que podamos convivir, tiene que estar signada por el respeto".En ese marco, llamó entonces a "respetar al otro", pero también "hacerse respetar"."Primero al valor superior de la paz y la diversidad democrática. Nunca la guerra entre nosotros y que el que viole esa ley de paz por odio político... sea de un palo o el otro, que las pague", remarcó Grabois y destacó que cumplir ese objetivo es "responsabilidad de todos, pero principalmente del presidente".Además, llamó a "respetar la voluntad mayoritaria del pueblo que votó a Milei, pero también a la voluntad de otra enorme cantidad de argentinos que nos eligieron, a las representaciones sectoriales y sindicales electas por sus trabajadores y miembros, a los municipios, pueblos originarios y comunidades con sus representantes".En sintonía, pidió hacer "respetar los derechos económicos, sociales, culturales y humanos de todos, que tienen rango Constitucional e incluso supraconstitucional por tratados internacionales, porque trascienden los deseos del poder ejecutivo circunstancial que dura cuatro breves años".Además calificó al primer discurso presidencial, que dio Milei sobre las escalinatas del Congreso luego de su asunción, como un "planteo mesiánico y fundacional, análisis histórico gorila, diagnóstico con elementos reales -como la gravedad de la crisis social y educativa- pero totalmente sesgado para justificar shock, ajuste al Estado, privatizaciones y despidos; preanuncia duplicación de precios y más pobreza".Cuestionó que con su discurso, Milei "amenaza al que protesta y sus organizaciones, pero tiene palabras amistosas con 'la casta', es decir los partidos políticos, la invita a traicionar sus convicciones y pasarse a sus filas"."Nosotros no, Javier Milei, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. No venimos de la vieja casta ni vamos a ir con la nueva", se distanció de la propuesta libertaria y le anticipó al nuevo presidente que formará parte de una "oposición política e ideológica frontal, intelectualmente honesta pero implacable en sus principios".Adelantó que la "estrategia reivindicativa social le corresponderá a la nueva conducción de UTEP, las organizaciones barriales y los gremios" y reivindicó que "todo el movimiento organizado de los trabajadores argentinos ha actuado dentro de la ley y ha sufrido la violencia ilegal del Estado y grupos parapoliciales".Destacó que, a esos sectores, "nunca le han torcido el brazo con amenazas y represión".Por último, Grabois llamó a la "reflexión" porque "la historia no empieza ni termina con Javier Milei" y cuestionó que las "ideas de la libertad sin el complemento de la justicia, la igualdad y la fraternidad son solo una pantomima y duran poco porque la libertad sin justicia sólo es para libertad de las elites".