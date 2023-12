Política

Cambio de gobierno

Domingo 10 de Diciembre de 2023

Macri, sobre el discurso de Milei: “No le sacaría ni una sola coma”

"Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy", expresó el ex mandatario.