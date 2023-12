Las cifras con las que Milei describió la situación económica del país

El presidente Javier Milei brindó hoy su primer discurso tras asumir en las escalinatas del Congreso Nacional, fue transmitido por cadena nacional y pronunciado desde las escalinatas del Congreso nacional, acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, sus funcionarios designados e integrantes de las delegaciones extranjeras, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.Los datos que dejó en su discurso:-El kirchnerismo hoy nos deja déficit gemelos por 17 por ciento del PBI.-De esos 17 puntos 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central.-De esos 15, 5 corresponden al tesoro Nacional y 10 al Banco Central.-La solución implica: un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.-Es necesario limpiar los pasivos remunerados del BCRA los cuales son responsables los 10 puntos del déficit del mismo, con lo que se pondría fin a la emisión de dinero.-Dado que la política monetaria actúa con un resabio de entre 18 y 24 meses, cuando hoy dejemos de emitir dinero seguiremos pagando los platos costos del desmadre del gobierno saliente.-Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo no es gratis, lo vamos a pagar con inflación.-El cepo cambiario, otra herencia de este Gobierno.-El sobrante de dinero que hay en la economía hoy es el doble del que había en la previa del Rodrigazo, un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300% podríamos pasar a una tasa anual del 3.600%.-A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del BCRA, la cual es pero que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y llevar la inflación a niveles del 15.000% anual.-Esta es la situación que nos dejan: una inflación plantada en el 15.000% anual.-Este número implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo según consultoras privadas que oscila entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero.-Llevaría a la pobreza a niveles por encima del 90% y a la indigencia por encima del 50%.-Los desequilibrios en tarifas son solo comparables al que dejó el kirchnerismo en 2015.-En el plano cambiario la brecha escila entre el 150 y el 200%.-La deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanza los 10.000 millones de dólares.-La deuda del BCRA e YPF suman 25.000 millones de dólares.-La deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares.-La bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares.-Cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente.-Vencimientos de deuda de este año: los vencimientos en pesos son equivalente a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares con organismos multilaterales de créditos.-Economía que no crece desde el 2011.-Los empleos formales en el sector privado se mantienen en 6 millones de puestos de trabajo.-El mismo es superado en un 33% por el empleo informal.-Los salarios reales se ubican en los 300 dólares mensuales, son seis veces inferiores a los de la convertibilidad.-No hay alternativa posible al ajuste. No hay plata.