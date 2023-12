Zulemita Menem pidió que Milei gobierne “sin mirar por el espejito retrovisor”

Zulemita Menem, hija del ex presidente Carlos Menem, reveló que en las elecciones votó por Javier Milei y expresó su deseo de que el próximo presidente cuente cómo le dejaron el país, aunque sin detenerse en excusarse con la “pesada herencia”.En una entrevista con TN, Zulemita manifestó su deseo de que el próximo mandatario este domingo “cuente cómo le dejaron el país”, aunque aclaró que le gustaría que siga "para adelante y no mirar por el espejito retrovisor. Es importante saber lo que pasó y mirar para adelante” y señaló que esa fue la actitud que siempre tomó su padre.Además, dijo que su primo Martín Menem “va a tener un gran respaldo” bajo la presidencia de Diputados y aseguró que “tiene una trayectoria política interesante”. Y agregó: “Siento mucho orgullo de que mi primo esté acá hoy reivindicando el apellido Menem”.La hija de Menem también expresó que los últimos años han sido difíciles para su familia y que aunque no tiene rencores hacia la política, no es su mundo. Sin embargo, se mostró esperanzada como argentina y reveló que su hijo, de 19 años, es fanático del actual presidente.