Martín Menem buscará "superar el descrédito de la política y del Parlamento"

Política Juraron los nuevos Diputados y Martín Menem es el nuevo presidente de la Cámara

El flamante presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró este jueves que se ajustará "al principio de imparcialidad y equidad" y llamó a "abrir el camino del diálogo constructivo para obtener consensos fundamentales que permitan superar los problemas de nuestra población".Tras ser designado, Menem dijo que está convencido de que es necesario "".Además, agradeció a los integrantes de "la Cámara integrada por los legítimos representantes del pueblo argentino", así como a sus padres por haberle "inculcado los valores que entiendo son los más importantes para un ser humano: la lealtad, el valor de la palabra, la solidaridad, la honestidad, la humildad, el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, que me han permitido transitar el camino de la vida, con la suprema finalidad de contribuir a trabajar para vivir en una sociedad más justa"."A mis hijos, el agradecimiento a Lola y Juan que se vienen aguantando ausencias, cenas en la que no pude participar, y sin embargo siempre me han dado una palabra de aliento, en esta cortísima carrera que se inició hace 2 años", afirmó Menem, tras agradecer a los "arquitectos que han venido trabajando desde el inicio" y mencionó a su primo, Eduardo 'Lule' Menem, y a Karina Milei, hermana del presidente electo, Javier Milei.El hijo del exsenador nacional y expresidente provisional del Senado Eduardo Menem y sobrino del fallecido expresidente Carlos Menem también agradeció a su La Rioja, al recordar que "fue la primera provincia que visitó el presidente electo y la primera donde se constituyó como partido LLA".", enfatizó."Necesitamos más libertad para poder vivir libremente", afirmó el electo presidente de la Cámara baja, quien se comprometió a ajustarse "al principio de la imparcialidad" porque, dijo, "debo responder a la confianza que me han dispensado al elegirme en esta delicada función".Y añadió: "Trataré de hacer prevalecer el espíritu de conciliación por sobre los conflictos que se generen entre los integrantes de esta cámara" y anticipó que se desempeñará "dando ecuanimidad sin banderías políticas ni tamaño de los bloques".Además, dijo que lo hará "respetando todos los principios de la democracia. Si como se dice que los Parlamentos significan su símbolo más emblemático, por su pluralismo, es imperativo que en su funcionamiento se respeten sus principios predicando con el ejemplo".Menem precisó: "Daré el mismo tratamiento de ecuanimidad para todos los diputados. Me ajustaré al principio de la imparcialidad para ejercer esta delicada función. Trataré de hacer prevalecer el principio de equidad. Ejerceré mi cargo respetando todos los valores de la democracia y predicaré con el ejemplo".Es necesario además desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara y son solamente un gasto. Como ya dijo el presidente electo no hay plata. Hay que abrir el diálogo constructivo para superar todos los graves problemas que sufre nuestra Nación", aseveró.Y enfatizó: "Asumo el cargo en tiempos muy difíciles.".